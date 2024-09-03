萬聖節2024｜旺角全新鬼屋「怨靈禁地」佔地22,000呎！$158起玩3大鬼屋主題

主題一： 《咒偶III》恐怖重現，怨靈附體

延續以往破舊的玩具店主題，加入全新故事，共設有9 大關卡，為大家帶來全新體驗！這個大門再次敞開，邀請那些膽敢踏入的人進入這個怨念釋放的世界。關卡中的祭祀儀式室及打生樁室將揭示施害者有多殘暴不仁！進入鬼屋後，探靈者將會被各有缺陷的人偶重重包圍，你能夠在怨念的侵襲下逃出生天，還是會被這股邪惡的力量吞噬，成為布偶的下一個受害者？



主題二：《詛咒之鱗》屏住呼吸，小心前行

首個以創新水系原素為主題的鬼屋，令人彷彿置身於水中！傳說中香港水域裡有一種古老的水生精靈被稱為人魚，在某些特別的日子，人魚會到岸邊褪下外皮清洗，以及用「肉身」吸收月光精華；但若此時有人找到人魚褪下的皮，可以此要脅人魚與其結婚生子，直至人魚找到衪失去的外皮。歷年來，無數的探靈者曾嘗試進入漁村，但從未有人能成功找出故事的真相。在重重瀰漫的水內，一不小心，可能會被水中生物拖走！到底你能否成功找到密碼，並打開《怨》之門呢？



主題三：《怨》屠殺之後，血染深海

獲得神秘密碼後，探靈者可以開啟《怨》之門，並將進入沉浸式體驗，揭示漁村真正的故事。進入真正的漁村世界，你會發現地上佈滿遇害者屍體，牆上佈滿求救的字句。而《怨》最重要的關卡「血池領域」為所有怨念匯流集結之處，一切生命都將於池內消逝，探靈者需要一邊躲避怪物，一邊穿越血池尋找逃生出路。面對未知的空間，調查團到底能否獲得《怨》的真相並逃出生天呢?



除了鬼屋外，今個十月將會有期間限定環節！為了讓各位能在Halloween盡興，今次鬼屋將會有4晚Squid Game Theme Bar，大家切勿錯過！