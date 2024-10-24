萬聖節2024｜鬼屋好去處推介一文睇清 附地址開放日期 (持續更新)

萬聖節2024｜一文睇萬聖節鬼屋好去處推介 附地址開放日期 (持續更新)

萬聖節即將來臨，想體驗最驚悚的鬼屋？記者為各位盤點全港萬聖節鬼屋好去處，讓你和朋友一起挑戰膽量極限！無論是經典恐怖電影主題的鬼屋，還是充滿創意的密室逃脫，保證讓您心跳加速。內文附上各大鬼屋的地址和開放日期，萬聖節一於去嚇餐飽！

萬聖節 2024 ｜《鬼域寨城》浸沉式鬼屋劇場殺 AIRSIDE聯乘「港鬼故」以及Mental Bread@港式情侶，首次聯手製作驚慄恐怖體驗，近三千呎空間將化身成充滿怨靈的九龍城寨主題《鬼域寨城》鬼屋，結合劇場殺元素，玩家將化身成故事角色，在城寨內對付多隻惡鬼，以找出真相，破案逃生！ 地點：AIRSIDE1樓112號鋪 活動日期：2024年10月3-6、10-13、17-20、24-27、31日 周四、五及10月31日：下午4時至晚上10時（每節活動需時約30分鐘及每組最多8位參加者，參加者可能需要等候同一節的其他參加者才能開始活動, 因此到達後有可能需要等候。） 周六、日、公眾假期：下午2時至晚上10時（每節活動需時約30分鐘及每組最多8位參加者，參加者可能需要等候同一節的其他參加者才能開始活動, 因此到達後有可能需要等候。） 價錢：周四、五：每位HK$258 周六、日、公眾假期：每位HK$298 2024年10月31日：每位HK$328 立即訂票： KKday 門票包括HK$50 AIRSIDE零售電子優惠券乙張

萬聖節 2024 ｜逾二萬呎旺角鬼屋「怨靈禁地」 今年耀榮文化與U GO攜手打造了一個全新的鬼屋體驗，專為那些熱愛恐怖挑戰的探靈者而設。位於旺角佔地約22,000平方呎的「怨靈禁地」將帶來前所未有的驚悚感受。這次的鬼屋設有三大主題區域，一次過體驗不同的恐怖氛圍。首先是延續玩具店主題的《咒偶III》，這裡充滿了詭異的玩具和陰森的氛圍。接著是全港首個水系主題鬼屋《詛咒之鱗》，帶各位進入一個充滿水元素的恐怖世界。只有完成前兩個區域的挑戰，才能獲得進入《怨》的鑰匙，絕對是膽量的終極考驗。齊齊挑戰極限，體驗「怨靈禁地」的恐怖魅力！ 地點：旺角創興廣場地庫 日期：2024年10月10−31日 （指定日子）18：00−00：00 價錢： 三重禁地玩命套票｜三間 HKD $288 獨立鬼屋門票｜一間 HKD $158(只限《咒偶III》 及 《詛咒之鱗》可以獨立前往) 立即預約：請按此

萬聖節 2024 ｜澳門新濠影滙「心寒影滙」萬聖節盛典 10月18日至11月3日，新濠影滙推出驚悚又充滿鬼怪樂趣的萬聖節盛典「心寒影滙」，化身成全城最驚心動魄的場地，讓賓客提前感受萬聖節的氛圍。 「心寒影滙」帶大家進入心靈扭曲的驚悚旅程，探索全澳最猛的三大驚嚇區域，包括由著名香港電影美術指導張蚊設計的鬼屋、密室體驗和摩天輪。賓客可挑戰膽量，面對內心最深處的恐懼。佔地約8,000平方尺的「心寒片場」鬼屋，包含五個經典恐怖電影主題區域，配合真人演員和驚人的特效，讓心寒指數直線飆升。賓客還可乘坐「血壓升降機」和「孖鬼輪迴」摩天輪，體驗極致驚嚇。 此外，場內還設有「We 嘩鬼叫大派對」，包括6米高的巨型南瓜裝置、攤位遊戲、「Trick or Treat」、南瓜彩繪工作坊等活動。還有萬聖節限定美食、甜品及特飲，讓您驚喜連連。 「心寒片場」及「孖鬼輪迴」門票將於10月9日起公開發售。不要錯過這一場心寒懼作，等各位前來挑戰！ 心寒片場 日期：10月18日至20日、10月25日至27日、10月31日至11月3日 時間：14:00 – 22:00 時段一：14:00 — 18:00 (最後入場時間為17:30) 時段二：18:00 — 22:00 (最後入場時間為21:30) 地點：新濠影滙1樓 (巨星酒廊對面) 「心寒片場」標準門票 每位澳門幣124 「心寒片場」四人行套票 四位澳門幣424 (原價澳門幣496) 孖鬼輪迴 「孖鬼輪迴」：猛鬼特別版包廂 澳門幣444 限最多4人同行‧猛鬼特別版包廂主題將隨機安排 日期：10月18日至20日、10月25日至27日、10月31日至11月3日 時間：14:00 — 20:00 地點：影滙之星 「孖鬼輪迴」：可愛鬼包廂 澳門幣444 限最多6人同行‧可愛鬼包廂主題將隨機安排 日期：10月18日至11月3日 (逢星期二、三休息) 時間：14:00 — 20:00 地點：影滙之星 血壓升降機 日期：10月18日至20日、10月25日至27日、10月31日至11月3日 時間：14:00 – 20:00 地點：時代廣場 *此活動為付費項目，每位賓客需以一個遊戲代幣參與。 遊戲代幣：每個澳門幣20 WE 嘩鬼叫萬聖節 反轉嘩鬼HalloWin*/ Welcome to 扑Way* 日期：10月18日至20日、10月25日至27日、10月31日至11月3日 時間：14:00 – 20:00 地點：時代廣場 *此活動為付費項目，需以遊戲代幣參與。 遊戲代幣：每個澳門幣20 立即訂票：請按此

萬聖節 2024 ｜ 新加坡環球影城 萬聖節驚魂夜12《Under the Castle》鬼屋 TEAM WANG design首次與聖淘沙名勝世界合作，在新加坡環球影城萬聖節驚魂夜12推出全新“城堡奇跡”鬼屋。這個鬼屋融合了TEAM WANG design大膽的美學設計和黑暗恐怖的敘事風格，以更加黑暗的風格展示人氣角色Pumpkie和Spookie的恐怖故事。 鬼屋靈感源自TEAM WANG design的SPARKLES - KNOCK KNOCK系列，表達對自由與無限想像力的追求。今年，鬼屋進行了全新升級，豐富了故事線和場景細節，為遊客提供更加沉浸的恐怖體驗。作為首個進入環球影城的中國IP，TEAM WANG design更於十月同步推出“UNDER THE CASTLE”萬聖節系列新品，並在新加坡環球影城裡售賣，在聖淘沙名勝世界的歐芮酒店大堂進行陳列！ 地點：新加坡環球影城 日期：2024年9月27−11月2日 立即訂票：請按此