萬聖節將至，除了在萬聖節當日約朋友Cosplay外，不妨參加全港多個萬聖節主題活動！以下為各位盤點全港萬聖節好去處，不單止有老少咸宜的親子活動外，更有超恐怖鬼屋體驗，與朋友一同挑戰膽量，當然不少得每年萬聖節必玩的海洋公園哈囉喂及迪士尼等，一文睇哂全港應節好去處！

萬聖節 2025 ｜大帽山屍樂園 鬼屋劇場殺 10月10日至11月2日期間，逢周末大帽山深處將展開前所未有的恐怖體驗《大帽山屍樂園 - 鬼屋劇場殺》，結合鬼屋驚嚇、劇場演出與偵探遊戲，由沉浸式劇團 Mental Bread@港式情侶主辦。參加者將被帶到「施樂園青年旅舍」，展開一場長達150分鐘的驚慄旅程。參加者將以「信徒」身份參與，從上專車一刻，遊戲已經展開，參加者將自由地於過萬呎真實場地探索，場景為廢棄旅舍、陰森飯堂、神秘道場，遊戲途中隨時遇上殭屍追擊，更要與邪教角色、NPC 演員互動，拼湊出真相。驚嚇感與推理感交織，參加者既要保命，亦要動腦！ 票價詳情 早鳥優惠：中午細膽微恐場：$350｜夜闖驚慄場：$420 正價：中午細膽微恐場：$400｜夜闖驚慄場：$480 特別場：10月30日–11月2日：$520 所有場次均包專車接送 立即購票：請按此

萬聖節 2025 ｜萬聖節音樂嘉年華 Spooky Halloween 全港首個萬聖節音樂盛事SPOOKY Halloween登陸灣仔海濱活動空間！10月24日至11月2日期間，灣仔海濱將化身逾萬平方米的奇幻樂園，融合音樂、文化與沉浸式體驗。國際級DJ Zedd、Steve Aoki、及香港歌手張敬軒、MC張天賦等逾20組藝人將輪番上陣。 購票連結：優先訂票AlipayHK｜公開發售klook Spooky Halloween 20組知名藝人登場時間表

萬聖節 2025 ｜香港 JOYPOLIS SPORTS 萬聖節歷險記 日本首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS坐落於啟德體育園，今年萬聖節帶來「時空南瓜飛船：萬聖節歷險記」主題活動，9月29日至11月2日期間，召集全港大小勇者化身時空守護者，穿梭古今未來，於逾3萬平方呎空間挑戰3大關卡，修復時空裂縫！10月31日更推出「小朋友特別版 DJ 派對」，絕對不能錯過。經Klook預約，更可享買一送一優惠！ 立即預約：Klook｜KKday

萬聖節 2025 ｜伊藤潤二恐怖體驗展 2 人氣展覽《伊藤潤二 恐怖體驗展 2 》登陸香港，即日起至11月9日，旺角創興廣場INCUBASE Arena揭開黑暗帷幕，帶來日式鬼屋體驗。現場更有展覽，展示多張動畫複製原稿，讓觀眾全方位走進伊藤潤二筆下的詭譎世界。 立即預約： INCUTix 購票 伊藤潤二老師親臨香港見面會

萬聖節 2025 ｜香港樂高探索中心 小魔怪狂歡派對 即日起至11月2日期間，香港樂高探索中心推出節日限定「小魔怪狂歡派對」，設3大任務及2大活動，大玩萬聖場節活動！只要玩家成功挑戰3項任務，即可帶走限量禮物。中心同步設全新「季享通行證」，只須$299即可無限次入場。 立即購票：Klook 香港樂高探索中心小魔怪狂歡派對 完成3大任務即贏限量禮物

萬聖節 2025 ｜香港迪士尼 Disney Halloween Time 即日起至11月2日，一眾惡人齊集香港迪士尼「Disney Halloween Time」，除了踩入美國小鎮大街帶來全新巡遊表演「惡人反轉大街派對」，更加大鬧樂園各處，隨時在身邊出現！備受歡迎的得獎表演「惡人舞動迪士尼」及「阿Jack怪誕大餐」等亦同步回歸，迪士尼迷萬勿錯過！ 立即購票：Klook｜KKday｜Trip.com 直擊迪士尼萬聖節8大活動

萬聖節 2025 ｜海洋公園哈囉喂全園祭 2025 由9月6日至11月2日期間，海洋公園以近年大熱的盲盒公仔為主題，打造8大日夜體驗。除了可以抽詛咒盲盒外，更可尋找香港最駭人奇案的真相，入園小心嚇破膽！活動日與夜同樣精彩，家長和小朋友可盡情扮鬼扮馬，大玩Trick-or Treat。公園推出多重門票優惠，全年會員可率先於公眾活動首日，以$100入場盡情尖叫。 立即訂飛：Klook｜KKday｜Trip.com 海洋公園6大體驗

萬聖節 2025 ｜ 圍方 HalloWai 圍方嘩鬼樂園 由即日起至11月9日期間，圍方融合東洋鬼怪元素，打造「圍方嘩鬼樂園」。商場設5大鬼怪打卡位，訪客可與傳說中的赤鬼、青鬼和河童等合照。商場同時推出主題市集，匯聚12個本地品牌。訪客可入手節日限定酒類、寵物服飾及文創精品等。指定日子更設「百鬼打 Call Party」、「百鬼夜行大巡遊」和「Trick-or-Treat百鬼夜行巡遊」，欣賞舞蹈表演之餘，更可近距離和各式妖怪互動。

萬聖節 2025 ｜ THE SOUTHSIDE EYES ON YOU幻彩森林 今年萬聖節又多個好去處！即日起，南區地標THE SOUTHSIDE攜手英國藝術團隊Designs in Air打造「EYES ON YOU」幻彩森林。商場內設7大打卡位，不妨與一眾小魔怪合照。 商場同時於10月25日推出「SOUTHSIDE廣東歌萬聖夜」，更預告當日會有神秘歌手現身及唱出多首經典廣東歌。慶典當然少不了家中寵物。各位毛孩與主人不妨於10月19日「Pawlloween」百鬼夜行活動中扮鬼扮馬，一起夜行打卡。萬聖節當日，大小嘩鬼向指定商戶說出「Trick-or-Treat」，即可獲贈糖果和小禮物！

萬聖節 2025 ｜ 西沙GO PARK 萬聖節南瓜慶典 南瓜作為萬聖節代表物，當然要作為主角登場。即日起，西沙GO PARK特設「GO Pumpkin! Happy Halloween」萬聖慶典。商場中庭擺滿多個發光南瓜，不妨換上節日造型到場打卡。顧客於10月25至26、29、31日期間消費滿指定金額，即可換取萬聖節專屬籃子和活動地圖參加「人寵Trick or Treat」，向商戶Trick or Treat。

芬達請你去萬聖節Canto Pop Party 由即日起至10月26日，參加有獎遊戲即有機會贏萬聖節Canto Pop Party門票2張，免費參加3小時派對！當日有當紅DJ組合節拍星期五 BEAT FRIDAY 帶來懷舊廣東歌串燒，更可以任飲萬聖節限定版「芬達」！ 參加方法：請按此 萬聖節Canto Pop Party 日期：2025年10月31日（五） 時間：17:00-20:00 (廣東歌派對將於18:00開始) 地點：Fayy Club

