萬聖節2025｜沙田新城市廣場Halloween港式啤酒節 風味手工啤酒配創意美食 參加攪鬼造型大賽贏$2,000禮品卡

萬聖節將至，沙田新城市廣場今年特別舉辦首個「Halloween港式啤酒節」，於10月29日至11月2日一連5日舉行。啤酒節將集合多間本地手工啤酒及特色美食品牌，帶來味覺與玩味兼備的節慶體驗。活動更設有港產片主題打卡位、CantoPop音樂派對及攪鬼造型比賽，讓大家在濃厚的港式氣氛中盡情感受節日歡樂，即睇以下活動詳情。

手工啤酒配創意小食 是次Halloween港式啤酒節邀請了多個本地啤酒品牌參與，包括Brews over Borders、Causeway Brewing、COOSOUL、Heroes Beer Co、少爺啤、吹啤啤及H.K. Lovecraft Limited等，帶來多款別具風味的精釀啤酒。口味從青瓜香茅、荔枝酸啤、南瓜啤，到泰式「芒椰奶西」限定啤酒，創意十足。 同場亦有多間餐飲品牌進駐，如Outback Steakhouse、EAT GOOD WEST及Yellowland小皇國，供應多款佐酒美食，包括漢堡、雞鎚、燒賣、炸魚皮、爆谷及港式小食，讓大家一邊暢飲一邊品嚐港式風味。

經典重現港產片打卡位 現場特設「鬼話連篇」打卡電話亭，靈感來自經典港產鬼片。拾起電話筒即可聽到《殭屍》、《三更之回家》、《魂魄唔齊》等電影對白，重溫昔日港式驚悚風情。同場更有DJ駐場舉行CantoPop音樂派對，帶來一連串懷舊金曲，讓節日氣氛更添熱鬧。

消費有賞 玩樂兼送禮 限定餐飲禮遇消費送手工啤酒推廣期間，新城市廣場聯手指定餐廳推出限定萬聖節餐飲禮遇，只要透過 The Point 應用程式預留啤酒節換領券，即可獲得餐飲券及免費啤酒一杯， 回贈高達14%。

攪鬼造型大選 親子同樂 10月31日萬聖節當天，商場將舉辦面部彩繪、Trick or Treat派糖及親子主題工作坊，適合一家大小參加。活動期間設有「萬聖節攪鬼造型大選」，分公開組及兒童組，得獎者可獲總值高達 $2,000 的商場禮品卡及電子禮券組合。 萬聖節攪鬼造型大選： 公開組 最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名) 價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合 優異獎 (三名) 價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合 兒童組(13 歲或以下) 最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名) 價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合 優異獎 (三名) 價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合