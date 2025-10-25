萬聖節2025｜沙田新城市廣場Halloween港式啤酒節 風味手工啤酒配創意美食 參加攪鬼造型大賽贏$2,000禮品卡

萬聖節將至，沙田新城市廣場今年特別舉辦首個「Halloween港式啤酒節」，於10月29日至11月2日一連5日舉行。啤酒節將集合多間本地手工啤酒及特色美食品牌，帶來味覺與玩味兼備的節慶體驗。活動更設有港產片主題打卡位、CantoPop音樂派對及攪鬼造型比賽，讓大家在濃厚的港式氣氛中盡情感受節日歡樂，即睇以下活動詳情。
手工啤酒配創意小食
是次Halloween港式啤酒節邀請了多個本地啤酒品牌參與，包括Brews over Borders、Causeway Brewing、COOSOUL、Heroes Beer Co、少爺啤、吹啤啤及H.K. Lovecraft Limited等，帶來多款別具風味的精釀啤酒。口味從青瓜香茅、荔枝酸啤、南瓜啤，到泰式「芒椰奶西」限定啤酒，創意十足。
同場亦有多間餐飲品牌進駐，如Outback Steakhouse、EAT GOOD WEST及Yellowland小皇國，供應多款佐酒美食，包括漢堡、雞鎚、燒賣、炸魚皮、爆谷及港式小食，讓大家一邊暢飲一邊品嚐港式風味。
經典重現港產片打卡位
現場特設「鬼話連篇」打卡電話亭，靈感來自經典港產鬼片。拾起電話筒即可聽到《殭屍》、《三更之回家》、《魂魄唔齊》等電影對白，重溫昔日港式驚悚風情。同場更有DJ駐場舉行CantoPop音樂派對，帶來一連串懷舊金曲，讓節日氣氛更添熱鬧。
消費有賞 玩樂兼送禮
限定餐飲禮遇消費送手工啤酒推廣期間，新城市廣場聯手指定餐廳推出限定萬聖節餐飲禮遇，只要透過 The Point 應用程式預留啤酒節換領券，即可獲得餐飲券及免費啤酒一杯， 回贈高達14%。
攪鬼造型大選 親子同樂
10月31日萬聖節當天，商場將舉辦面部彩繪、Trick or Treat派糖及親子主題工作坊，適合一家大小參加。活動期間設有「萬聖節攪鬼造型大選」，分公開組及兒童組，得獎者可獲總值高達 $2,000 的商場禮品卡及電子禮券組合。
萬聖節攪鬼造型大選：
|公開組
|
最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名)
價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合
優異獎 (三名)
價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合
|兒童組(13 歲或以下)
|
最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名)
價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合
優異獎 (三名)
價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合
「Halloween 港式啤酒節」
日期 ： 2025 年 10 月 29 日至 11 月 2 日（星期三至日）
時間 ： 中午 12 時至晚上 9 時 (10 月 31 日及 11 月 1 日延至晚上 10 點)
地點 ： 新城市廣場 1 期 3 樓 Chill Park
「CantoPop 音樂派對」
日期 ： 2025 年 10 月 29 日至 11 月 2 日
時間 ： 6pm – 9pm
地點 ： 新城市廣場 1 期 3 樓 Chill Park
「鬼臉 Face Painting」
日期 ： 2025 年 10 月 31 日（星期五）
時間 ： 3pm – 8pm
地點 ： 新城市廣場 1 期 3 樓 Chill Park
「嘩鬼 Trick or Treat」
日期 ： 2025 年 10 月 31 日（星期五）
時間 ： 2pm – 6pm
地點 ： 新城市廣場 1 期 UB & LB 層，1 期 3 樓史諾比開心世界，1 期 3 樓 Chill Park，1 期 5 樓 Dino Park，1 期 1 樓部份參與餐廳及 3 期 1 – 3 樓
「萬聖節攪鬼造型大選」
日期 ： 2025 年 10 月 29 至 11 月 2 日（星期三至日）
時間 ： 2025 年 10 月 29 日中午 12 時至 11 月 2 日晚上 11 時 59 分 59 秒
詳情 ： 兒童組 (新城市廣場 1 期 UB & LB 層) - 穿上萬聖節主題裝束，於 Play Park
指定位置完成任務即可參加 (儲齊指定印仔以及於 Play Park 嘩鬼打卡拍照區打卡)，參加者須於指定 Google Form 交齊所有資料方為成功參加，完成後更可獲得糖果小包乙份。
公開組 (新城市廣場 1 期 3 樓 Chill Park) - 參加者以萬聖節主題裝束並於指定Google Form 交齊所有資料即可。
評選方式 ： 由專業人士擔任評審委員，結果將於 11 月 17 日公佈並通知各得獎者。