生活
2025-10-25 16:00:00

萬聖節2025｜沙田新城市廣場Halloween港式啤酒節 風味手工啤酒配創意美食 參加攪鬼造型大賽贏$2,000禮品卡

萬聖節將至，沙田新城市廣場今年特別舉辦首個「Halloween港式啤酒節」，於1029日至112日一連5日舉行。啤酒節將集合多間本地手工啤酒及特色美食品牌，帶來味覺與玩味兼備的節慶體驗。活動更設有港產片主題打卡位、CantoPop音樂派對及攪鬼造型比賽，讓大家在濃厚的港式氣氛中盡情感受節日歡樂，即睇以下活動詳情。

手工啤酒配創意小食

是次Halloween港式啤酒節邀請了多個本地啤酒品牌參與，包括Brews over BordersCauseway BrewingCOOSOULHeroes Beer Co、少爺啤、吹啤啤及H.K. Lovecraft Limited等，帶來多款別具風味的精釀啤酒。口味從青瓜香茅、荔枝酸啤、南瓜啤，到泰式「芒椰奶西」限定啤酒，創意十足。

同場亦有多間餐飲品牌進駐，如Outback SteakhouseEAT GOOD WESTYellowland小皇國，供應多款佐酒美食，包括漢堡、雞鎚、燒賣、炸魚皮、爆谷及港式小食，讓大家一邊暢飲一邊品嚐港式風味。

手工啤酒配創意小食

經典重現港產片打卡位 

現場特設「鬼話連篇」打卡電話亭，靈感來自經典港產鬼片。拾起電話筒即可聽到《殭屍》、《三更之回家》、《魂魄唔齊》等電影對白，重溫昔日港式驚悚風情。同場更有DJ駐場舉行CantoPop音樂派對，帶來一連串懷舊金曲，讓節日氣氛更添熱鬧。

 

經典重現港產片打卡位 

經典重現港產片打卡位 

消費有賞　玩樂兼送禮

限定餐飲禮遇消費送手工啤酒推廣期間，新城市廣場聯手指定餐廳推出限定萬聖節餐飲禮遇，只要透過 The Point 應用程式預留啤酒節換領券，即可獲得餐飲券及免費啤酒一杯， 回贈高達14%

消費有賞　玩樂兼送禮

消費有賞　玩樂兼送禮

攪鬼造型大選　親子同樂

1031日萬聖節當天，商場將舉辦面部彩繪、Trick or Treat派糖及親子主題工作坊，適合一家大小參加。活動期間設有「萬聖節攪鬼造型大選」，分公開組及兒童組，得獎者可獲總值高達 $2,000 的商場禮品卡及電子禮券組合。

萬聖節攪鬼造型大選：

公開組

最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名)

價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合

優異獎 (三名)

價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合
兒童組(13 歲或以下)

最佳萬聖節造型獎 (冠軍一名)

價值$1,000 新地商場禮品卡及$1,000 商場電子禮券組合

優異獎 (三名)

價值$300 新地商場禮品卡及價值$800 商場電子禮券組合

 

Halloween 港式啤酒節」

日期 2025 10 29 日至 11 2 日（星期三至日）

時間 中午 12 時至晚上 9 (10 31 日及 11 1 日延至晚上 10 )

地點 新城市廣場 1 3 Chill Park

 

CantoPop 音樂派對」

日期 2025 10 29 日至 11 2

時間 6pm 9pm

地點 新城市廣場 1 3 Chill Park

 

「鬼臉 Face Painting

日期 2025 10 31 日（星期五）

時間 3pm 8pm

地點 新城市廣場 1 3 Chill Park

 

「嘩鬼 Trick or Treat

日期 2025 10 31 日（星期五）

時間 2pm 6pm

地點 新城市廣場 1 UB & LB 層，1 3 樓史諾比開心世界，1 3 Chill Park1 5 Dino Park1 1 樓部份參與餐廳及 3 1 3

 

「萬聖節攪鬼造型大選」

日期 2025 10 29 11 2 日（星期三至日）

時間 2025 10 29 日中午 12 時至 11 2 日晚上 11 59 59

詳情 兒童組 (新城市廣場 1 UB & LB ) - 穿上萬聖節主題裝束，於 Play Park

指定位置完成任務即可參加 (儲齊指定印仔以及於 Play Park 嘩鬼打卡拍照區打卡)，參加者須於指定 Google Form 交齊所有資料方為成功參加，完成後更可獲得糖果小包乙份。

公開組 (新城市廣場 1 3 Chill Park) - 參加者以萬聖節主題裝束並於指定Google Form 交齊所有資料即可。

評選方式 由專業人士擔任評審委員，結果將於 11 17 日公佈並通知各得獎者。

沙田新城市廣場Halloween港式啤酒節

