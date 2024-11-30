萬豪旅享家旗下多間酒店推冬日限定住宿優惠 $29起加購福袋/無限暢飲/特色禮品

萬豪旅享家香港旗下酒店推出冬日優惠！即日起至明年2月28日期間，全新「集食行樂」升級禮遇，只要透過萬豪旅享家官網或APP預訂萬豪旅享家香港旗下13間酒店，即可$29起加購福袋套餐，歎盡冬日迎賓飲品、本地啤酒或酒店特色禮品等驚喜，現為大家整理各酒店優惠一覽，即睇詳請！

摯愛共享歡樂時光優惠 與摯愛親朋歡聚於萬豪旅享家香港旗下4間豪華酒店，共度溫馨時刻。 香港麗思卡爾頓酒店：入住豪華客房住客可享升級禮遇，包括享用兩杯Ozone Neo Nexus 大堂酒廊的雞尾酒或雙人早餐。

香港瑞吉酒店：禮遇包括兩張「電車全景遊」 套票，你可登上香港電車，飽覽冬日城市風光。入住更可享節日迎賓禮品、香檳一支、聖誕限量版瑞吉泰迪熊一隻，以及豐富雙人早餐。每日下午5時30分，賓客更可於The Drawing Room大堂酒廊參與傳統香檳刀開瓶儀式。 香港W酒店：預訂奇妙客房或奇幻套房的賓客更可享升級禮遇，品嚐兩杯由WOOBAR精心調製的招牌雞尾酒，一同為節慶乾杯。 香港 JW 萬豪酒店：預約客房可享用兩杯迎賓飲品禮遇。 節日禮遇優惠 萬豪旅享家香港旗下6間高級或精選酒店誠邀你一同感受節日活力與喜悅。

香港海洋公園萬豪酒店：可額外以優惠價享專屬節日禮遇，包括精選餐酒兩杯及可愛熊貓紀念品一份，共創珍貴家庭回憶。 香港天際萬豪酒店：升級標準客房預訂，更可享用兩杯無酒精飲品、餐酒或啤酒。 香港喜來登酒店：預訂標準客房更可享冬日暖心禮遇，包括大堂酒廊或視佳廊迎賓飲品兩杯或精緻小食一盒。 香港東涌世茂喜來登酒店：入住豪華客房，於酒店頂層的海岸扒房享用雞尾酒一杯，或到采悅軒享用餐酒一杯。 香港萬怡酒店：預訂城景特大床客房更可享兩罐本地啤酒及雙人自助早餐。

香港東涌福朋喜來登酒店：入住傳統客房更可選擇升級享水岸飲品一杯，品嚐酒店特色精釀啤酒。 無限暢飲禮遇 萬豪旅享家旗下3間香港高級或精選酒店推出無限暢飲禮遇！ 香港沙田萬怡酒店：入住標準客房的賓客可升級住宿，於MoMo Café 享雙人自助早餐，更可在愜意舒適的氛圍中享用兩小時雙人無限暢飲。 香港數碼港艾美酒店：賓客可升級標準客房預訂，品嚐精緻下午茶或黃昏兩小時無限暢飲。 香港萬麗海景酒店：入住園景或港景客房的賓客更可選擇升級尊享兩杯香濃咖啡或兩小時無限暢飲。

預訂日期: 2024年11月28日起至2025年2月28日 入住日期: 2024年11月28日起至2025年2月28日