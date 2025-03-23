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生活
2025-03-23 10:00:00

萬麗咖啡室自助餐38折 人均$222歎自助餐！任食蒸焗龍蝦+麵包蟹+和牛

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萬麗咖啡室自助餐38折 人均$222歎自助餐！任食蒸焗龍蝦+麵包蟹+和牛

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萬麗咖啡室即將裝修暫停營業，為感謝各位食客支持，將推出自助餐優惠。325日上午11時起至331日，於萬麗網上商店預約自助餐享高達38折優惠，低至人均$222即可任嘆龍蝦及各款時令海鮮，機會難得，想知詳請即睇內文。

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3 2511:0033123:00期間，於萬麗網上商店即可享優惠，自助午餐低至$888/四位，優惠高達38折，人均只需$222。另外自助晚餐同享優惠，四位只需$1,888，低至51折，非常抵食。

自助午餐 – $ 888四位(三八折)

四位用 原價
（星期一至五）		 網上商店優惠價
（星期一至五）
港幣$ 2,367.2 港幣$ 888

自助午餐 – 每位半價

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  原價
（星期一至四）		 網上商店半價優惠
（星期一至四）		 （星期五至日及公眾假期） 網上商店半價優惠
（星期五至日及公眾假期）
成人 港幣$ 536.8 港幣$ 292.8 港幣$ 591.8 港幣$ 322.8
3-11歲小童 港幣$ 316.8 港幣$ 172.8 港幣$ 349.8 港幣$ 190.8

自助晚餐 – $ 1,888四位(五一折)

四位用 原價
（星期一至五）		 網上商店優惠價
（星期一至五）
港幣$ 3,731.2 港幣$ 1,888

自助晚餐 – 每位半價

  原價
（星期一至四）		 網上商店半價優惠
（星期一至四）		 （星期五至日及公眾假期） 網上商店半價優惠
（星期五至日及公眾假期）
成人 港幣$ 888.8 港幣$ 484.8 港幣$ 932.8 港幣$ 508.8
3-11歲小童 港幣$ 536.8 港幣$ 292.8 港幣$ 547.8 港幣$ 298.8

萬麗咖啡室海陸堡壘於即日起至2025430日期間，每日中午12:0014:3018:3021:30分供應。

立即預約：萬麗網上商店

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