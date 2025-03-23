萬麗咖啡室自助餐38折 人均$222歎自助餐！任食蒸焗龍蝦+麵包蟹+和牛

萬麗咖啡室即將裝修暫停營業，為感謝各位食客支持，將推出自助餐優惠。3月25日上午11時起至3月31日，於萬麗網上商店預約自助餐享高達38折優惠，低至人均$222即可任嘆龍蝦及各款時令海鮮，機會難得，想知詳請即睇內文。

謝幕拾光限時優惠 3月 25日11:00至3月31日23:00期間，於萬麗網上商店即可享優惠，自助午餐低至$888/四位，優惠高達38折，人均只需$222。另外自助晚餐同享優惠，四位只需$1,888，低至51折，非常抵食。 自助午餐 – $ 888四位(三八折) 四位用 原價

（星期一至五） 網上商店優惠價

（星期一至五） 港幣$ 2,367.2 港幣$ 888 自助午餐 – 每位半價

原價

（星期一至四） 網上商店半價優惠

（星期一至四） （星期五至日及公眾假期） 網上商店半價優惠

（星期五至日及公眾假期） 成人 港幣$ 536.8 港幣$ 292.8 港幣$ 591.8 港幣$ 322.8 3-11歲小童 港幣$ 316.8 港幣$ 172.8 港幣$ 349.8 港幣$ 190.8 自助晚餐 – $ 1,888四位(五一折) 四位用 原價

（星期一至五） 網上商店優惠價

（星期一至五） 港幣$ 3,731.2 港幣$ 1,888 自助晚餐 – 每位半價 原價

（星期一至四） 網上商店半價優惠

（星期一至四） （星期五至日及公眾假期） 網上商店半價優惠

（星期五至日及公眾假期） 成人 港幣$ 888.8 港幣$ 484.8 港幣$ 932.8 港幣$ 508.8 3-11歲小童 港幣$ 536.8 港幣$ 292.8 港幣$ 547.8 港幣$ 298.8 萬麗咖啡室海陸堡壘於即日起至2025年4月30日期間，每日中午12:00至14:30及18:30至21:30分供應。