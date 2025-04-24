熱門搜尋:
謝霆鋒 金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 姜濤 新店關注組 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-04-24 15:57:00

落雨晾衫難乾兼發臭？　教你快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法

分享：
落雨晾衫難乾兼發臭？　教你快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法｜生活冷知識

落雨晾衫難乾兼發臭？　教你快速乾衣技巧+室內晾衣防臭方法｜生活冷知識

adblk5

不少人在家工作（WORK FROM HOME），下雨不得不在室內晾乾衣服。以下就為大家整合下雨天快速乾衣技巧及室內晾衣防臭方法，不但有助解決發霉發臭的問題，還可以讓下雨天晾衣難乾的問題亦迎刃而解。

落雨晾衫點先無噏味？6招解決室內晾衫問題（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？1. 下雨天不要在窗邊晾衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？2. 先甩動更易乾（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？3. 放入衣櫃前先熨衣服（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？4. 先冷凍再晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？5. 厚衣物倒過來晾曬（am730製圖） 落雨晾衫點先無噏味？6. 使用除臭除菌洗衣液（am730製圖）

快速乾衣｜運用脫水模式

如果想衣服盡快變得乾爽，那麼進行晾曬前需要盡量烘乾衣物的水分，而單靠一般洗衣模式附有的脫水程序可能未必足以讓衣物完全脫水。建議完成一般洗衣模式後，在洗衣機裏放入一條乾淨的乾浴巾，然後再次進行脫水模式，讓毛巾可以幫忙吸乾水氣，令衣服盡量變得乾燥，之後的乾衣時間便可縮短。

adblk6
大部份洗衣機都可以單獨使用脫水模式。 加入乾毛巾後再脫水可以更有效地吸乾水份。 晾衣的時候亦建議先甩開衣服，可防止衣服在晾乾後變皺。

快速乾衣｜呈梯形晾曬

下雨天的時候不得不在室內晾衣服，因此衣物間的通風特別重要，建議將長衣服放在兩邊，短衣服放在中間，形成梯形的模樣晾曬，有助讓衣物更更好通風。而在晾曬的衣服杆下，亦可以放乾報紙、竹炭、抽濕機或除濕劑等有助吸收濕氣的物品，幫助更快地吸收水氣。比較難乾的厚衣服或褲子可以用十字或圓形架進行晾曬，盡量將衣物攤開，讓衣服可以更容易晾乾。

使用梯形的晾衣架有一定的幫助。 不可以將衣物堆積在一起晾曬。 在室內晾衣服的時候可以同時使用抽濕機幫助去除濕氣。

快速乾衣｜冷氣/風扇輔助

若果單靠室內的通風，可能較難晾乾衣服，因此需要冷氣或風扇輔助，幫助衣服更快進行乾燥。而在半乾的情況下亦可以用風筒幫助吹乾，只要縮短乾衣的時間，便有效防止衣物變臭及發霉。

風扇可以輔助室內晾衣，幫助衣物盡快變乾。 冷氣亦可以幫助吸收濕氣，可輔助室內晾衣使用。 如果想更快速令衣服變乾，可以使用風筒吹乾。

防臭方法｜5小時內晾曬

不少人洗衣服後會讓衣服留在洗衣機內，待有時間的時候才晾曬，但衣服在洗乾淨後5小時內晾乾才是關鍵，這樣才可以防止衣服發臭及發霉。而且在下雨天期間長時間放置的話，更容易滋生霉菌及產生異味，即使重新清洗亦難以去除，因此必須把握晾曬的時間，盡快晾乾才可以防止發臭。

甩開衣服後晾乾對防止變臭及快速變乾都有幫助。 盡快晾曬才可以防止衣服變臭。 洗衣後盡量避免讓衣物留在洗衣機。

防臭方法｜定期清洗洗衣機

洗衣機內容易留下污垢，如果長期使用未經清洗的洗衣機，基本上與在污水中清洗衣服無異，因此定期清洗洗衣機不但可以保持洗衣機的清潔，還可以確保衣服的潔淨，防止異味產生。

adblk7
洗衣機內暗藏各種污跡。 可以使用洗衣機專用的清潔劑進行清洗。 按照不同洗衣機種可以使用不同的清潔劑。
黃雨紅雨黑雨｜雨量標準及應對方法（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黃雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜黑雨表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖） 黃雨紅雨黑雨｜紅/黑色暴雨警告信號發出時，特別注意事項。（am730製圖）

防臭方法｜使用室內專用洗衣液

下雨天無法避免在室內晾衣服，因此可以使用專門為室內晾衣而設的洗衣液，大部份都具有防霉、防臭及消毒的作用，讓衣服即使在室內晾乾也不會產生異味。

有些柔順劑或洗衣液專門為室內乾衣而設。 三合一的洗衣球亦屬不錯的選擇。 加入滴露等消毒液可以增加消毒效果。
Klook.com

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad