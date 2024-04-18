落雨雙腳遭殃？皮鞋、白鞋等6款鞋子污漬急救 洗米水/啤酒都有用？

生活冷知識｜下雨天雙腳遭殃？ 盤點6款常見鞋子污漬急救妙招 洗米水/啤酒都有用？！

下雨天或打風時總會讓雙腳遭殃，弄污鞋子。以下就為大家盤點6款常見鞋子，例如白鞋、帆布鞋的污漬處理妙招，即使沾上污漬也不用擔心！

污漬急救｜白鞋 在所有鞋款中，白鞋上的污漬特別顯眼，而且若剛好在下雨天穿上白鞋，弄乾以後看起來也會發黃，看起來髒兮兮。這時候只要把白醋、牙膏加水稀釋，或者用洗米水浸濕污漬，然後用刷子刷乾淨。而白色鞋帶的污漬則利用梳打粉加入洗衣液，再和溫水混合均合，將鞋底放入浸泡10分鐘後，正常搓洗污漬即可。

污漬急救｜帆布鞋 帆布鞋的污漬同樣令人困擾，由於其主體為帆布，若清潔不當有機會令污漬擴大，反而愈洗愈髒。而處理帆布鞋上的污漬時，可先用洗衣液刷乾淨，然後放入啤酒中浸泡5分鐘，再用紙巾包起放在陰涼處晾乾即可，清潔後的效果可令帆布鞋變得更白。

污漬急救｜網面鞋 除了帆布鞋外，網面鞋亦較容易沾上污漬，而且清潔起上來比帆布鞋更困難，只用清水亦難以清潔乾淨。如果想加強清潔效果，可以將洗衣液和牙膏混合後沾在污漬位置，然後用刷子刷乾淨，再用清水洗淨，最後用紙巾包起放在陰涼處晾乾即可，以避免風乾後發黃。

污漬急救｜皮鞋 不少上班族都要穿著皮鞋上班，因此無可避免地會令皮鞋在下雨天時沾上污漬。一般而言，皮鞋上的污漬只需用濕毛巾便可擦乾淨，而在擦乾淨後，再用護手霜塗抹，便可出現比鞋油更好的亮面效果。若穿著的是磨砂皮鞋，則可在污漬弄乾後，用海綿輕輕擦掉表面灰塵，再把白醋和洗潔精混合，與清水一起刷洗後抹乾即可。

污漬急救｜拖鞋 有些人習慣在下雨天穿上拖鞋，以方便在雨後清洗及弄乾，但拖鞋長期被雨水浸泡的話，容易引起發黃和發黑的情況，這時候只需要將白醋、牙膏和梳打粉混合，將拖鞋放進浸泡30分鐘後取出抹乾即可。