一田夏日購物賞再度回歸，由8月16日至25日，一田的全線15間分店及5個特別展場將提供逾萬件生活用品，以低至2折超抵價發售！同時亦有北海道食品祭，熱愛美食的香港人不容錯過。記得捕捉定「買一送一」、「$100 任揀 4 件」自由組合優惠，以及一連10日家品電器廚具將以「每日限定」震撼價發放。想知優惠詳請，即睇內文！

直送日本鮮味：北海道食品祭精選貨品 一田與北海道縣政府合作舉辦北海道食品祭，將北海道的人氣鮮貨、甜點和啤酒等直送到香港，讓熱愛美食的香港人不容錯過！

「日本一」及「「香港一」匠心之選 全新概念「香港一」及「日本一」分別送上匠心之選，「香港一」世界級侍酒師選出的美酒低至六折即可入手；「日本一」人氣超市LOPIA獨家限定優惠再度登場！

「買一送一」和「$100 任揀 4 件」自由組合優惠 各款零食及個人護理用品，豐富選擇種類不斷放送。

一連10日「每日限定」搶靚貨 一田將連續 10 天內每天提供不同的家品、家電和廚具，並以震撼價格發售。

Back to School 開學特集 返學法寶迎接新學年 隨著暑假即將結束，一田為家長和孩子們準備了一系列的文具精品、學習法寶和早餐零食等開學必需品，讓大家一起迎接新的學期。

床品廚具至抵精選一覽

一田夏日購物賞將於8月16日早上9時起開鑼，8月17日至8月25日期間，百貨及特別展場營業時間調整為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業，方便大家大買特買！ 指定信用卡及 The Point 會員額外優 惠 除了一系列爆抵折扣外，更可以提前登記The Point x 一田消費禮遇，額外賺 2000 The Point 積分！即時睇定以下多項獨家優惠攻略，做足準備： 一田信用卡客戶尊享優惠 $40 一田現金優惠券： 於全線一田實體店及特別展場當日累積簽賬淨額每滿 $800 ，即可換領 $40 一田現金優惠券乙張 ( 每卡每日最多限換 3 張 ) 。

「月月多簽多賞」計劃送 $50 一田現金禮券 ， 於全線一田每月累積簽賬每滿 $2,000 ，即可獲贈 $50 一田現金禮券乙張。

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指定貨品額外 95 折： 店內標有指定信用卡優惠之精選貨品，可享額外 95 折。 ​​​​​​​ 新地商場消費禮遇 The Point 會員於任何新地商場內的一田消費，另加同日於場內其他商戶消費滿$500，即可額外多賺 2000 The Point 積分。