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2024-06-24 17:30:00

著數優惠｜一田 X STAUB廚具獨家限定印花換購 低至24折換法式經典鑄鐵鍋

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著數優惠｜一田 X STAUB廚具獨家限定印花換購 低至24折換法式經典鑄鐵鍋

著數優惠｜一田 X STAUB廚具獨家限定印花換購 低至24折換法式經典鑄鐵鍋

一田聯同經典法國名牌廚具品牌STAUB，推出全新系列廚具印花換購活動「50年匠心鑽研 法式經典鑄鐵鍋」。即日起至9月30日，全線一田門市購物至指定金額即可獲贈印花，換領10款STAUB廚具，更可以低至24折換到法式經典鑄鐵鍋！立即睇內文了解詳請！

由即日起至2024年9月30日，於全線一田門市即日購物單一發票每滿$60，即可獲贈印花1個，集齊所需印花數目，即可以指定金額換購一田獨家換領STAUB 廚具。

特別介紹24cm圓形燉鍋連蒸籠，松露白顏色高雅簡潔，配合蒸籠使用，上蒸下煮極方便；更有雙耳鍋、IH電磁爐等廚具供選擇，凡以印花換購鍋具或電磁爐，更可憑換購收據加購任何3件廚具配件！全套共10款貨品於一田獨家換購，讓你享受法式高質煮食體驗！數量有限，換完即止。

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一田獨家限定 YATA．STAUB印花換領活動

一田獨家限定 YATA．STAUB印花換領活動

特別介紹24cm圓形燉鍋連蒸籠，松露白顏色高雅簡潔，配合蒸籠使用，上蒸下煮極方便；更有雙耳鍋、IH電磁爐等廚具供選擇，凡以印花換購鍋具或電磁爐，更可憑換購收據加購任何3件廚具配件！全套共10款貨品於一田獨家換購，讓你享受法式高質煮食體驗！數量有限，換完即止。

圓形燉鍋 20cm / 2.2L 香草綠

  • 適合烹調1-3人料理
  • 可享由STAUB提供的10年質量保證

標準價$2,799

換購價：15印花+$799或30印花+$699

圓形燉鍋 20cm / 2.2L 香草綠

圓形燉鍋 20cm / 2.2L 香草綠

圓形燉鍋連蒸籠 24cm / 3.8L 松露白

  • 適合烹調3-4人料理
  • 配合蒸籠使用，上蒸下煮
  • 可享由STAUB提供的10年質量保證

標準價$4,299

換購價：15印花+$1,199或50印花+$999

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圓形燉鍋連蒸籠 24cm / 3.8L 松露白

圓形燉鍋連蒸籠 24cm / 3.8L 松露白

雙耳鍋 26cm / 3.3L 夜櫻粉

  • 鍋底寬闊，適合煎炒烹飪
  • 可享由STAUB提供的10年質量保證

標準價$3,799

換購價：15印花+$999 或30印花+$899

雙耳鍋 26cm / 3.3L 夜櫻粉

雙耳鍋 26cm / 3.3L 夜櫻粉

IH 高效電磁爐 松露白

  • 適用於STAUB10cm至28cm的琺瑯鑄鐵鍋
  • 5檔火力調校，滿足不同烹飪需求
  • 3重安全保護功能，包括鍋具檢測、過熱及長時間運作保護，使用更安心可享由STAUB提供的1年質量保證

標準價$2,999

換購價：15印花+$799 或30印花+$699

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IH 高效電磁爐 松露白

IH 高效電磁爐 松露白

凡以印花換購鍋具或電磁爐，憑換購收據可換購以下配件任何3件：
(配件數量有限，換完即止，不設加單訂購)   

鍋蓋把手(雞形) 換購價：$129 (標準價$499) 鍋蓋把手(龍蝦) 換購價：$129 (標準價$499) 鍋蓋把手(魚形) 換購價：$129 (標準價$499) 鍋蓋把手(牛形) 換購價：$129 (標準價$499) 長方形矽膠鍋耳手柄 換購價：$79 (標準價$499) 圓形磁性木製鍋墊 23cm 換購價：$199 (標準價$569)

一田獨家限定 YATA．STAUB印花換領活動推廣詳情：

印花派發：2024年6月24日至2024年9月30日

商品換購：2024年6月24日至2024 年10月14日

(2024年8月16日至2024年8月25日暫停派發印花及換購)

推廣地點：全線一田百貨、每日一田YATADAY

顧客購物每滿 $ 60 即送印花 1 個，每張發票最多上限50個

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