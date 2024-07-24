著數優惠｜一粥麵大抽獎贏取六福珠寶999黃金雲吞麵/雙人來回機票 送出20萬份獎品保證人人有份

為答謝各位對一粥麵招牌鮮蝦雲吞麵的喜愛，「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎活動再度回歸，即日起至8月19日，將送出超過200,000份豐富禮品，包括價值逾$20,000的六福珠寶999黃金雲吞麵、大灣區航空日韓泰雙人來回機票、李錦記蠔皇極品飽魚等！只要光顧一粥麵指定雲吞產品即揭即中獎，人人有獎，即睇內文了解詳請！
食雲吞麵即中獎 隨時贏走999黃金雲吞麵、來回機票及豪華飽魚
一粥麵的鮮蝦雲吞麵是其招牌美食，為了感謝顧客對鮮蝦雲吞麵的支持，一粥麵推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎活動，派發超過200,000份獎品！
從即日起至8月19日，顧客只需親臨各分店購買指定雲吞產品，包括鮮蝦雲吞麵、鮮蝦雲吞撈麵、鮮蝦雲吞薑絲牛肉湯米粉、午市及宵夜必食套餐（僅限鮮蝦雲吞麵餐）、土匪七味雞髀配細蓉、金湯花膠雲吞雞鍋、盒裝手工鮮蝦雲吞，即可獲得一張抽獎卡，即揭即中獎！
獎品亦非常豐富，除了有機會贏走價值逾$20,000的六福珠寶999黃金雲吞麵擺設，亦有機會得到大灣區航空日韓泰雙人來回機票、李錦記蠔皇極品飽魚、手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、機票及美食優惠券等精彩禮品！
HK$100入手3盒盒裝手工鮮蝦雲吞 中獎機會即增3倍
活動期間，大家只需於一粥麵手機點餐平台下單，即可以至抵價格$100外賣自取3盒全人手製作的手工鮮蝦雲吞，獲贈3張抽獎卡，增加中獎機會！這些手工鮮蝦雲吞由全人手包製，皮薄餡靚，選用原隻大蝦及黃金比例豬肉，入口爽滑鮮甜。
「真．金人」活現眼前 與食客互動大派現金券
「真．金人」將於7月28日及8月4日現身11間一粥麵指定分店，與顧客互動並派發盒裝雲吞及現金券。這位金光閃閃的紳士將手持金雲吞麵，與食客打卡並上演互動小劇場。
「真黃金雲吞麵 等你來揭」活動詳情：
推廣日期：即日起至2024年8月19日
活動獎品：六福珠寶999黃金雲吞麵1個（名額1個；價值HK$20,917）、大灣區航空大阪雙人來回機票（名額2個）、大灣區航空首爾雙人來回機票1套（名額3個）、大灣區航空曼谷雙人來回機票1套（名額5個）、李錦記蠔皇極品鮑魚(180克) 1罐（名額2,112個）、手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵及其他優惠券等等
手工鮮蝦雲吞（盒裝）優惠詳情：
發售日期：即日起至2024年8月19日
價錢：$100/ 3盒（原價$48/盒）
手機點餐平台下單：請按此
「真．金人」快閃一粥麵分店活動詳情：
活動日期：2024年7月28日（星期日）
活動時間及分店：
12:00將軍澳都會駅分店
14:00新界將軍澳康城二樓202號舖
16:00將軍澳尚德邨尚德廣場二樓239A及239B號舖
17:15將軍澳連理街126號舖
18:15將軍澳新都城中心二期商場 UG001-003 號舖
活動日期：2024年8月4日（星期日）
活動時間及分店：
12:00屯門鳴琴路1號山景邨山景商場LG層121A號舖
13:30屯門屯隆街1號錦薈坊二層202及203號舖
14:45屯門青山公路青山灣段333號恒福商場2樓207,208 & 210號舖
16:00天水圍天盛苑天盛商場一樓L122號舖
17:15天水圍嘉湖一期一樓140-141號舖
18:30新界元朗廣場1 樓168168－172 號舖