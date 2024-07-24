著數優惠｜一粥麵大抽獎贏取六福珠寶999黃金雲吞麵/雙人來回機票 送出20萬份獎品保證人人有份

為答謝各位對一粥麵招牌鮮蝦雲吞麵的喜愛，「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎活動再度回歸，即日起至8月19日，將送出超過200,000份豐富禮品，包括價值逾$20,000的六福珠寶999黃金雲吞麵、大灣區航空日韓泰雙人來回機票、李錦記蠔皇極品飽魚等！只要光顧一粥麵指定雲吞產品即揭即中獎，人人有獎，即睇內文了解詳請！

食雲吞麵即中獎 隨時贏走999黃金雲吞麵、來回機票及豪華飽魚

一粥麵的鮮蝦雲吞麵是其招牌美食，為了感謝顧客對鮮蝦雲吞麵的支持，一粥麵推出「真黃金雲吞麵 等你來揭」大抽獎活動，派發超過200,000份獎品！

從即日起至8月19日，顧客只需親臨各分店購買指定雲吞產品，包括鮮蝦雲吞麵、鮮蝦雲吞撈麵、鮮蝦雲吞薑絲牛肉湯米粉、午市及宵夜必食套餐（僅限鮮蝦雲吞麵餐）、土匪七味雞髀配細蓉、金湯花膠雲吞雞鍋、盒裝手工鮮蝦雲吞，即可獲得一張抽獎卡，即揭即中獎！

獎品亦非常豐富，除了有機會贏走價值逾$20,000的六福珠寶999黃金雲吞麵擺設，亦有機會得到大灣區航空日韓泰雙人來回機票、李錦記蠔皇極品飽魚、手工鮮蝦雲吞、鮮蝦雲吞麵、機票及美食優惠券等精彩禮品！

HK$100 入手3盒盒裝手工鮮蝦雲吞 中獎機會即增3倍

活動期間，大家只需於一粥麵手機點餐平台下單，即可以至抵價格$100外賣自取3盒全人手製作的手工鮮蝦雲吞，獲贈3張抽獎卡，增加中獎機會！這些手工鮮蝦雲吞由全人手包製，皮薄餡靚，選用原隻大蝦及黃金比例豬肉，入口爽滑鮮甜。