著數優惠｜人氣漢堡店N+ BURGER 登陸觀塘 即睇3大優惠！套餐88折/全單減$10

本地漢堡品牌 N+ BURGER登陸觀塘全新商場「三布目 Scramble Hill」，以後觀塘街坊都可以食到以澳洲自家牧場安格斯牛肉炮製的高質漢堡包！為慶祝新店開業，觀塘店更推出3大著數優惠，分別為套餐88折、憑收據全單減$10 以及送限定磁石貼，大家一於把握機會試下啦！

N+ BURGER觀塘分店

N+ BURGER全新觀塘店以極簡工業風融入現代設計，金屬線條與木質元素交織出城市格調，柔和燈光灑落牆身，搭配漢堡及食材主題的圖片與裝飾，瞬間變身為打卡熱點！新店更特設近千呎的戶外空中花園區域，以綠植及休憩座椅佈置，可以帶同愛寵一同前來，享受人寵共樂的悠閒時光。美食方面，必試N+ BURGER全新推出的「Double N Double 雙層安格斯漢堡」選用雙層頂級安格斯牛肉漢堡扒，簡單配搭經典 Heinz 番茄醬及微辣芥末，入口每啖都是最原始、最純粹的濃郁牛肉香氣及口感，無需多餘調味即能展現澳洲黑牛的極致風味。