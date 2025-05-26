著數優惠｜「但馬屋」銅鑼灣分店開業首日一折和牛放題平至$39！5月27日中午12時開搶

日式涮涮鍋放題店「但馬屋」港島區首間分店，將於6月10日在銅鑼灣皇室堡正式開業。開店首日將推出「一折享用和牛放題」勁抵優惠，食客只需$39就可享用原價$389的90分鐘黑毛和牛及北海道夢之大地豚放題套餐，名額共100位。即睇內文教你點攞優惠！



午市放題成人最平由 $159起（60分鐘）/$179起（90分鐘）；晚市放題成人最平由$289起（90分鐘）。

鹿兒島牧場黑毛和牛 「但馬屋」於90年代由日本但馬屋集團創立，到2017年由香港公司社長西村直樹將品牌引進香港。自家公司一條龍包辦肉類生產、工場加工、配送到店舖所有流程。香港店採取一人一鍋放題形式，店內供應的黑毛和牛來自日本鹿兒島牧場，選取牛肩和牛胸腹部位，各有不同厚薄切法，帶出最佳風味。日本優質豚肉選用北海道夢之大地豚，以油花均勻見稱，肉質幼嫩，油脂略帶甘甜。新鮮野菜會按當造季節搜羅，長期供應超級食物羽衣甘藍、含有豐富維生素C的心內美蘿蔔等。

即製雪花冰任飲啤酒

銅鑼灣皇室堡店的水果區每日提供多款新鮮水果包括哈密瓜、西瓜、菠蘿等；甜品區更供應全新即製雪花冰，味道不定期轉換。可自由追加新鮮水果、日式配料如白玉丸子、紅豆蓉、甜品醬料。放題套餐亦包括無限任食Häagen-Dazs最新推廣口味及人氣口味雪糕；任飲特調果味飲品、罐裝汽水、茶包熱飲等，指定套餐更可任飲罐裝Asahi啤酒。



手機app會員專屬一折優惠 銅鑼灣店特推兩大新開張優惠，第一彈（首日限定）1折享和牛放題：於6月10日以低至一折優惠價享用 「90分鐘日本產黑毛和牛及北海道夢之大地豚放題套餐」(原價$389)，名額共100位，優惠大小同價，不設加一服務費。食客需預先下載但馬屋集團手機應用程式並登記成為會員，於5月27日中午12時正進入手機應用程式，填妥資料完成報名手續。名額先到先得，滿額即截止報名。



儲印花請食10次和牛放題 第二彈（6月限定）儲印花換免費和牛放題電子餐券10張：由6月11日至6月20日期間惠顧皇室堡店堂食任何消費，即獲1張印花卡 + 1個印花。由6月11日至6月30日惠顧皇室堡店堂食任何消費，每張單即可獲1個印花。第1個印章獲$29 OFF 折扣優惠券；第2個印章於平日午市時段惠顧黑毛和牛定量套餐($169），免費獲取多一碟黑毛和牛！第3個印章免費享用平日午市時段黑毛和牛定量套餐($169）；第4個印章獲特選黑毛和牛放題套餐(價值$439) 電子免費用餐券10張，總價值 $4390！(電子券透過會員app發放)

