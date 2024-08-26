一連4週，元氣壽司推出會員大抽獎「食食賞」，送上總值超過港幣$600萬元獎品，人人必有賞！每週大獎更送出價值$25,000的4人日本來回機票及住宿，想知詳請，即睇內文！

只要是元気尊尚會員或銀會員，即專享參加是次「食食賞」大抽獎。只需於即日起至9月18日期間消費每滿$180，(必須為單一發票)，便可獲得「元気會員食食賞」抽獎機會一次。不論是堂食、到店外賣自取以及外賣自取網上訂購，都可參加。 參與抽獎的方式亦非常簡單，尊尚會員及銀會員憑會員帳戶惠顧後，於元気寿司手機APP登入，點選APP內「食食賞」圖標進入抽獎頁面，即可參加抽獎，電子獎品換領券隨即發送至手機APP的「優惠券」內，保證人人有賞，永不落空！ 若果未成為銀會員，只要單次消費滿$100即可登記成為基本會員，於會籍期內的任何連續62天內累積消費滿$950，即可升級為銀會員。

元気會員食食賞

入手驚喜獎品 元気會員大抽獎「食食賞」獎品陣容超驚喜勁豐富！除了有「屋太君」和「德德」雙雙化身成一系列實用CHILL可愛精品，更有其他「元気賞分」、「食品券」及「Klook優惠碼及手卷券」，元気Fans絕對不能錯過！ 大獎 (每週名額一個)：日本河口湖4人同行Glamping住宿連來回機票 （價值HK$25,000）

（以Klook HK$25,000禮品卡形式送出） 有沒有幻想過自己起床第一眼盡覽富士山的無敵靚景？不需要再「FF」了，盡享「4人日本河口湖Glamping之旅」的機會就在眼前，準備好在河口湖「LIVE THE GENKI LIFE」！ 二獎(每週名額一個)： Klook HK$5,000優惠碼 想更加隨心玩樂？KlookHK$5,000優惠碼適用於Klook平台預訂日本當地活動，讓你於日本展開各種體驗，完美假期由你親自Design！ 屋太君與德德別注版精品：