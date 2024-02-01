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生活
2024-02-01 19:00:00

著數優惠｜全港最大日本網店 YAICHI谷日百貨 送$1000利是+免運費！TOKYO BANANA/六花亭/日本直送海鮮水果

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著數優惠｜全港最大日本網店 YAICHI谷日百貨 送$1000利是+免運費！TOKYO BANANA/六花亭/日本直送海鮮水果

著數優惠｜全港最大日本網店 YAICHI谷日百貨 送$1000利是+免運費！TOKYO BANANA/六花亭/日本直送海鮮水果

著數優惠｜農曆新年將至，是時候要開始辦年貨。想入手高級年貨令人眼前一亮，便要到全港最大型日本網上商場 YAICHI 谷日百貨 入手啦！網店主打售賣日本直送商品，2024年實行免運費計劃，推出「谷日里數」，回饋顧客，亦希望讓新客人可以零負擔地輕鬆購物。農曆新年將至，YAICHI 谷日百貨跟大家一起慶賀新春，送上價值$1,000大利是，人人有份，同賀新歲！

YAICHI 谷日百貨 為香港客人帶來多間日本商家及其優質貨品，且聚集於網絡平台上設店，連繫了日本各大小商家及世界各地喜歡日本商品的客人。客人可以免中介直接向店家下單，從百年和菓子老店、極罕日本食品到生活雜貨一應俱全。當中絕大部分店家都是首次登陸香港（包括：由「甜點界畢卡索」的日本甜品大師青木定治主理的 pâtisserie Sadaharu AOKI paris、開業300年和菓子店大德屋長久、過百萬訂閱 Youtuber Kimono Mom首家海外網店、日本樂天最大店家兼「2023年度之店」RECOMMENDO 推薦堂、日本銷量過億的BASE FOOD等）。我們的網上商場全部商品以日本定價標價，與日本同步更新商品項目，提供「隨時隨地 活在日本」的地道購物體驗。

YAICHI 谷日百貨｜做會員即送$1,000大利是！免運費直送到家

為慶祝2024年的來臨，加上龍年將至，YAICHI 谷日百貨於龍年為顧客送上大利是！凡於2月9 日-14日在 YAICHI 谷日百貨購物，成為會員，即送港幣$1,000大利是（等同1000谷日里數）， 立即可以免運費！無條件使用里數，可扣減至全程免運到家，享用日本直送優質商品。

YAICHI 谷日百貨本年度全新推出的「谷日里數 YAICHI MILES」免運費優惠計劃，所有訂單由即日起，全程運費100%回贈。客人每付$1運費，即自動儲1谷日里數，而每1里數可作$1使用（於下次結帳時）減免運費！里數不設使用限期，儲齊里數全程免運費。

YAICHI 谷日百貨作為全港最大日本網上商場，商品由日本店家每日/週直接上架，故均為最新商品，涵蓋商品種類繁多，包括日本零食、A5 和牛、過千款日本清酒、過萬日本廚具、寢具、母嬰用品、露營用品及更多，因此大受香港顧客歡迎。

另外，不得不提的包括日本樂天最大店家之一，推出超過3百萬件產品的Recommendo已經加盟YAICHI並成為股東；日本人氣手信品牌東京香蕉（Tokyo Banana ）於YAICHI開設海外首個網上商店；在北海道成立50年以上的手信店－北海道探險隊，亦已於YAICHI開店，堤供過百款北海道當地手信零食。基於YAICHI 谷日百貨內販售的商品均與日本同價出售（由日本店家直接定價），所以香港顧客可以用最抵的價錢購買最新最潮的日本產品。我們擁有超過60個日本店家直營，下單後立即由日本店家發貨直送，最快3天日本直送家門，最長大概需時14天。

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YAICHI 谷日百貨 新春優惠

今年YAICHI 谷日百貨為回饋顧客，於2月9日至14日期間推廣新春優惠，包括以下幾項：

  • 全民大派$1000利是，凡購物均即送$1000里數運費（無限期使用）
  • 買一送一：六花亭 草莓牛奶朱古力【袋入】60g （100份）
  • 買一送一：Ohmine 3粒米 山田錦 火入 720ml（100份）
  • 買一送一：鹿兒島 A5和牛 西冷扒150g（100份）
  • 條款及細則：以上優惠每人只可享一次

即到 YAICHI谷日百貨 購物

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