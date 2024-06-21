著數優惠｜台灣人氣手搖茶飲「龜記茗茶」 登陸香港 招牌「紅柚翡翠」月銷100萬杯！買一送一/飲品半價

台灣人氣手搖茶飲「龜記茗茶」 登陸香港 招牌「紅柚翡翠」月銷100萬杯！買一送一/飲品半價

台灣人氣手搖茶飲品牌「龜記茗茶」即將登陸香港！「龜記茗茶」將於2024年6月25日在葵芳新都會廣場開設海外第一家分店，品牌招牌是紅柚翡翠，在台灣月銷100萬杯，以輕盈爽口的綠茶為基底，加入每日手挖超限量的新鮮紅柚，絕對值得一試！香港店開業期間更有限定優惠，包括買一送一及飲品半價，下文即睇詳情！

「龜記茗茶」香港開設首間分店 「龜記茗茶」主打用台灣在地農民用心栽種的食材，經由研發團隊反覆的測試與品鑑後調配出多款雖古早卻又創新的茶飲，深受年輕人歡迎，除了紅柚翡翠外，茶王奶茶、蘋果紅萱、阿源楊桃红茶等都係人氣之選。茶王奶茶以招牌三十三茶王為基底，經過三天三夜反覆焙火及回火後，靜置三十天熟成，入口有獨特的回甘風味，茶味與奶香交融後整體絲滑溫順！蘋果紅萱則是消暑必備，以100%新鮮蘋果原汁為基底，金萱使用紅茶發酵方式並烘焙，再搭配帶有蜜香的三韻紅萱為茶底，果香與茶味兼備，非常清新！



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