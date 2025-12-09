著數優惠｜合味道紀念館推4款冬日套裝 $48起包零食/杯麵/主題精品 限量版清仔BE@RBRICK套裝

合味道紀念館推出冬日美味提案，為大家準備好4款冬日套裝，每一款超人氣零食、必備的杯麵及主題精品，更有全球限量聯乘別注版清仔BE@RBRICK套裝，價錢低至$48起，絕對是交換聖誕禮物首選！紀念館12月亦精選多款美食，逢星期五舉行的Nissin Friday BUY & TRY以試食價開賣，有興趣不妨趁優惠價錢入手啦！

4款冬日套裝 交換聖誕禮物必買

聖誕將至，紀念館特別推出限定冬日套裝 ，集齊超人氣零食、經典杯麵及主題精品，價錢由 $48 至 $150，細心照顧不同預算需要。當中更包括全球限量聯乘別注版清仔BE@RBRICK套裝，極具收藏價值，粉絲必買！每款套裝均嚴選多款深受歡迎的人氣小食 ，包括派對必備的香脆薯條及薯片、人氣之選的合味道及出前一丁麵食、香濃可口的可可脆片與穀物麥片等，另附出前一丁或合味道主題精品，如清仔燙章、造型鎖匙扣等，可愛又實用 ！此外逢星期五更有Nissin FRIDAY BUY & TRY優惠，多款人氣小食都有折扣，無論是香脆可口的薯條薯片、清爽解渴的青汁飲品，抑或是令人愛不釋手的可可脆粒等都有，買兩件即可享有優惠。