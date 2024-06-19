現凡於每月第三個星期全線分店即享批、撻買4送2優惠，優惠時段僅限中午12:00至晚上18:00，更可與店內其他優惠同時使用，除了全新法式布甸千層酥皮撻，另推介雞批、沙嗲雞批、日式咖哩雞批、綠茶紅豆麻糬撻及伯爵茶黑糖麻糬撻，葡撻及真流心孖芝撻。

全新登場法式布甸千層酥皮撻，造型靈感來自一顆星星嘅形態！由5星級酒店前東方文華酒店餅師主理，堅持全人手製作，以10多年傳統手法炮製，酥皮不單只用上法國牛油作主調，逐層人手製作、疊加的獨門手法令酥皮撻層層分明、口感鬆脆，絕對是巧手心思之作，如果特別喜歡牛油味濃的你一定不能錯過。布甸蛋味濃郁、極之香滑，整個蛋撻入口先酥脆、後融化！親民價錢品嚐享5星水準，要留意全新法式布甸千層酥皮撻只限銅鑼灣君蘭麵包廠有售，想試記得以下地址啦！

地址: 香港島灣仔區銅鑼灣東角道26號地下6-8號鋪

營業時間：星期一至五 0800 – 2100 / 星期六至日 0900 – 2100