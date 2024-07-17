著數優惠｜周杰倫限定版雪碧！抽獎贏雙人來回機票／主題樂園門票＋免費派雪碧

Sprite 雪碧今年夏天邀請了華語樂壇天王周杰倫擔任全球品牌代言人，攜手呈獻一系列透心涼特別企劃，為大家全方位趕走暑氣。周杰倫不僅改編經典歌曲《稻香》成搖滾版，更親自執導新MV。此外，「雪碧」亦推出限定版周杰倫包裝，並推出即飲即抽獎，贏走總值超過2,500萬元的豐富獎品，包括雙人來回機票及主題樂園門票等。無糖「雪碧」也有夏日大抽獎，讓您有機會贏取周杰倫親筆簽名海報禮盒。另外會免費派發8萬罐「雪碧」，讓您隨時享受冰爽感覺，即睇內文詳情！

夏日燥熱難擋，飲啖「雪碧」啖啖透心涼！「雪碧」今個夏天邀請華語樂壇天王周杰倫，擔任全球品牌代言人，攜手呈獻一系列透心涼特別企劃，為你全方位趕走暑氣。「雪碧」誠邀「周董」周杰倫改編經典歌曲《稻香》，以清爽音樂帶來透心涼感覺，同時推出周杰倫限定版包裝「雪碧」，以及即抽即獎和大抽獎活動！ 雪碧 x 周杰倫推新搖滾版《稻香》 最近忙於全球巡迴演唱會的周杰倫，專程抽時間把經典作品《稻香》，重新改編成搖滾版本，節奏輕快，帶來與別不同清爽新感受。他更親自執導新 MV ，由本來的鄉村風格，改成在海邊夾 Band，暢飲「雪碧」激爽高歌。是次拍攝要在烈日下進行，幸好有大量「雪碧」幫忙解暑，呷一口立即透心涼！

周杰倫限定版「雪碧」登場 周杰倫與「雪碧」多年來合作無間，繼 2008 年曾擔任品牌大使，今年再次成為品牌全球代言人，「雪碧」將於今夏換上周杰倫限定版新裝，以全新形象示人！「雪碧」及無糖「雪碧」 500 毫升膠樽裝和 330 毫升罐裝、「雪碧」330 毫升高罐裝等產品的招牌綠色包裝，將會以清新黃綠 兩色加上周杰倫頭像，格外醒目有型！周杰倫限定版「雪碧」現已於各大便利店、超級市場、 傳統士多及網上商店陸續開始有售，向全城送上夏日透涼新體驗！

飲「雪碧」抽獎贏雙人來回機票／主題樂園門票 第一重驚喜：「雪碧」夏日透心涼即抽即獎* 「雪碧」今夏推出「夏日透心涼即抽即 獎」，送出超過數十萬份、總值超過港幣 2,500 萬的豐富獎品及禮遇，與全城一齊啖啖舒暢透心涼。頭獎為價值港幣 2 萬 6 千元的台灣雙人來回商務客位機票連遠雄海洋公園成人門票 2 張 （名額 3 名），二獎為「雪碧」x 周杰倫特別版迷你雪櫃（名額 500 名），綠色醒目外型加上周杰倫頭像圖案，源源不絕送上透心涼滋味。其他豐富獎品包括香港海洋公園標準入場成人門票 2 張及香港太古可口可樂公司 eShop 網上購物平台$50 優惠碼。 只要在 2024 年 7 月 17 日至 8 月 31 日，購買任何「雪碧」或 無糖「雪碧」指定金蓋或金拉環產 品，登入或開立 COKE+ 會員帳戶，掃描金蓋或金拉環內之 QR code，即可參加抽獎，即抽即獎， 永不落空！所有獎品數量有限，送完即止。

第二重驚喜：無糖「雪碧」夏日大抽獎^ 另外，只要在 2024 年 7 月 17 日至 8 月 31 日，於指定零售商2 購買無糖「雪碧」產品3 ，憑收據 到 COKE+平台登記，即有機會贏取「雪碧」x 周杰倫親筆簽名海報禮盒 1 個，粉絲必儲！即抽即 獎與大抽獎活動同時進行，粉絲可以同時參與兩項活動，隨時贏走透心涼禮遇，機會難逢，萬 勿錯過！所有獎品數量有限，送完即止。