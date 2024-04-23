著數優惠｜固力果免費派4000盒Pocky！遊走銅鑼灣/旺角/尖沙咀/將軍澳

日常生活中總會有遇上不快或挫折的時候，不妨停下腳步來點零食，好好獎勵一下自己！日本百年品牌固力果，將於一連兩個週末遊走多個地區，與大家玩遊戲，免費派發共4000盒不同口味的Pocky。有興趣的朋友千萬不要錯過，即睇內文詳情！

日本百年品牌固力果，為了將開心與正能量注入大家的生活，品牌將於今週五起一連兩個週末（4月26至28日、5月4至5日）遊走多個鬧市地區，包括銅鑼灣、旺角、尖沙咀及將軍澳，與大家玩遊戲，免費派發4款口味Pocky共4千盒，於開心春日分享甜蜜喜悅，齊齊Enjoy多款滋味！

固力果Pocky在細長香脆的餅乾條上，塗滿各種風味的濃郁朱古力醬，口味多變，又方便攜帶與食用，不論大人還是小朋友，都能隨時隨地享受高品質美味帶來的好心情！是次派發的4款口味Pocky餅乾條分別為朱古力味、雙重朱古力味、抹茶味、以及雙重莓果味。

抹茶味餅乾條塗上了清新的抹茶朱古力醬，輕快的口感，令你享受每一口時都能增添快樂心情，「抹茶控」必吃口味；雙重莓果味餅乾條塗上了藍莓及紅桑莓風味朱古力醬，兩種莓果味道精巧融合，讓您只咬一口就令嘴巴充滿酸酸甜甜的滿足感；

朱古力味餅乾條是家傳戶曉的味道，外層略帶苦澀的濃郁朱古力醬，連同餅乾條的香脆口感，經典美味令人欲罷不能；雙重朱古力味餅乾條則必能滿足一眾「朱古力控」，外層經典朱古力醬，搭配朱古力餅乾條，雙重朱古力的馥郁風味在你嘴內頃刻爆發！