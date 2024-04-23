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生活
2024-04-23 14:00:00

著數優惠｜固力果免費派4000盒Pocky！遊走銅鑼灣/旺角/尖沙咀/將軍澳

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著數優惠｜固力果免費派4000盒Pocky！遊走銅鑼灣/旺角/尖沙咀/將軍澳

著數優惠｜固力果免費派4000盒Pocky！遊走銅鑼灣/旺角/尖沙咀/將軍澳

日常生活中總會有遇上不快或挫折的時候，不妨停下腳步來點零食，好好獎勵一下自己！日本百年品牌固力果，將於一連兩個週末遊走多個地區，與大家玩遊戲，免費派發共4000盒不同口味的Pocky。有興趣的朋友千萬不要錯過，即睇內文詳情！

是次派發的4款口味Pocky餅乾條分別為朱古力味、雙重朱古力味、抹茶味、以及雙重莓果味

是次派發的4款口味Pocky餅乾條分別為朱古力味、雙重朱古力味、抹茶味、以及雙重莓果味

日本百年品牌固力果，為了將開心與正能量注入大家的生活，品牌將於今週五起一連兩個週末（4月26至28日、5月4至5日）遊走多個鬧市地區，包括銅鑼灣、旺角、尖沙咀及將軍澳，與大家玩遊戲，免費派發4款口味Pocky共4千盒，於開心春日分享甜蜜喜悅，齊齊Enjoy多款滋味！

免費派發4款口味Pocky共4千盒

免費派發4款口味Pocky共4千盒

固力果Pocky在細長香脆的餅乾條上，塗滿各種風味的濃郁朱古力醬，口味多變，又方便攜帶與食用，不論大人還是小朋友，都能隨時隨地享受高品質美味帶來的好心情！是次派發的4款口味Pocky餅乾條分別為朱古力味、雙重朱古力味、抹茶味、以及雙重莓果味

抹茶味餅乾條塗上了清新的抹茶朱古力醬，輕快的口感，令你享受每一口時都能增添快樂心情，「抹茶控」必吃口味；雙重莓果味餅乾條塗上了藍莓及紅桑莓風味朱古力醬，兩種莓果味道精巧融合，讓您只咬一口就令嘴巴充滿酸酸甜甜的滿足感；

朱古力味餅乾條是家傳戶曉的味道，外層略帶苦澀的濃郁朱古力醬，連同餅乾條的香脆口感，經典美味令人欲罷不能；雙重朱古力味餅乾條則必能滿足一眾「朱古力控」，外層經典朱古力醬，搭配朱古力餅乾條，雙重朱古力的馥郁風味在你嘴內頃刻爆發！

日本百年品牌固力果一直以高品質俘虜一眾零食迷的心，其中口味多變、美味不沾手的Pocky餅乾條更是多年暢銷的經典產品 固力果Pocky免費派發遊戲活動將於 4 月26至28日、5月4至5日進行，齊來把握機會分享Pocky、分享快樂！ 朱古力味餅乾條是家傳戶曉的味道，外層略帶苦澀的濃郁朱古力醬，連同餅乾條的香脆口感，經典美味令人欲罷不能 抹茶味餅乾條塗上了清新的抹茶朱古力醬，輕快的口感，令你享受每一口時都能增添快樂心情 雙重莓果味餅乾條塗上了藍莓及紅桑莓風味朱古力醬，兩種莓果味道精巧融合，讓您只咬一口就令嘴巴充滿酸酸甜甜的滿足感 固力果Pocky在細長香脆的餅乾條上，塗滿各種風味的濃郁朱古力醬，口味多變，又方便攜帶與食用，不論大人還是小朋友，都能隨時隨地享受高品質美味帶來的好心情

固力果Pocky免費派發詳情

4月26日（星期五）：銅鑼灣行人專用區

4月27日（星期六）：旺角（近家樂坊）

4月28日（星期日）：尖沙咀海防道

5月4日 (星期六)：將軍澳坑口港鐵站（近東港城）

5月5日 (星期日)：銅鑼灣行人專用區

時間：下午1時至晚上7時

禮品數量有限，送完即止

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