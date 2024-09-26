壽司郎推出快閃優惠，「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」由9月27日起買一送一，$22即歎2件超足料手卷！另外亦有新商品同步推出，八款「嚴選二貫」提供多個壽司組合，滿足大家不同的喜好。
壽司郎「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一
壽司郎推出期間限定的「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」，中落為吞拿魚中骨附近的魚肉，是赤身之中味道最為濃厚的部分，店內現刮，足料而且啖啖肉，配上極上海苔，鮮味滿分。現時更有買一送一優惠，只需$22即可享用2件，非常抵食。除了每月期間限定商品外，「嚴選二貫」壽司系列亦推出第二彈，一碟壽司內有2款不同的鮮味食材，包括油甘魚捲三文魚、 熟蝦拼甜蝦等，總有一款合你心意。
天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷
優惠日期：9月27日起～售完即止
開賣分店：全線分店（油塘店 除外）
價錢：$22（2件）
第二彈「嚴選二貫」系列包括：
油甘魚・三文魚｜$17
熟蝦・甜蝦｜$12
鰻魚・海鰻｜$12
白鳥貝・北寄貝｜$12
漬鯡魚卵・飛魚子軍艦｜$12
腐皮壽司・粟米沙律軍艦｜$12
腐皮壽司・吞拿魚沙律軍艦｜$12
腐皮壽司・蟹柳沙律軍艦｜$12
「嚴選二貫」系列為堂食限定商品，外賣自取不設販售，詳情請向店員查詢。