著數優惠｜壽司郎快閃優惠 「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一 「嚴選二貫」壽司系列第二彈登場

壽司郎推出快閃優惠，「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」由9月27日起買一送一，$22即歎2件超足料手卷！另外亦有新商品同步推出，八款「嚴選二貫」提供多個壽司組合，滿足大家不同的喜好。

壽司郎「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」買一送一

壽司郎推出期間限定的「天然藍鰭吞拿魚中落極上手卷」，中落為吞拿魚中骨附近的魚肉，是赤身之中味道最為濃厚的部分，店內現刮，足料而且啖啖肉，配上極上海苔，鮮味滿分。現時更有買一送一優惠，只需$22即可享用2件，非常抵食。除了每月期間限定商品外，「嚴選二貫」壽司系列亦推出第二彈，一碟壽司內有2款不同的鮮味食材，包括油甘魚捲三文魚、 熟蝦拼甜蝦等，總有一款合你心意。