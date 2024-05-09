著數優惠｜大家樂綠色素食減碳推廣 全新葡汁素魚柳焗飯 口感鮮嫩Juicy！多重終極賞免費任食一個月

大家樂集團旗下的大家樂快餐一向積極推廣環保減碳工作，推出多款綠食產品，實行環保與美味同時兼備，引領新世代綠食減碳風潮並促進未來可持續發展！大家樂現正隆重推出新品「葡汁焗素魚柳飯」和 Club 100 手機應用程式的減碳遊戲，以及宣佈與 OmniFoods 及 Carbon Wallet聯乘合作，多重終極賞可以免費任食素焗系列產品一個月！

大家樂新推葡汁素魚柳焗飯超驚喜 今次大家樂與OmniFoods攜手推出全新葡汁素魚柳焗飯，將大家樂最皇牌「招牌焗」系列用素食方式呈現，配搭非常吸引！「葡汁素魚柳焗飯」選用含高蛋白質之 OMNI 純植物製新魚柳，由非基因改造大豆獨有配方製成，入口嫩滑Juicy，口感味道都似足真魚柳，啖啖都是海洋鮮味。OMNI 新魚柳是市場上首款不含炸漿或麵包糠的純素魚塊，含低飽和脂肪及 0 毫克膽固醇，更不含反式脂肪，提供膳食纖維，純植物製產品更有利減少地球的碳排放量，健康又環保。此外飯底亦有心思，選用高纖有「營」的紅米炒飯底，軟硬適中、粒粒分明，口感更豐富，就算唔係素食愛好者都值得一試！

Club 100 App 減碳遊戲 終極賞免費任食一個月素焗系列 除了必食「葡汁素魚柳焗飯」，亦記得下載大家樂Club 100 手機應用程式，參與全新減碳小遊戲，在品嚐美味素食的同時，嬴取多重精彩獎賞！由 5 月 9 日起至 31 日，凡惠顧「葡汁焗素魚柳飯」，更可額外獲得 100 樂賞分！大家樂希望能夠啟發顧客對減碳行動的關注，並鼓勵大家進一步參與可持續發展的動力，攜手建立一個可持續發展的綠色未來。