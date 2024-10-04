著數優惠｜奇華餅家秋季新品推介！迪士尼米奇與好友系列露營禮盒 優惠價$108換實用野餐墊

秋意漸濃，是時候和好友相約去野餐，感受秋季限定的自然風景。奇華餅家今年秋季亦特別推出3款「迪士尼米奇與好友系列露營禮盒」，集合迪士尼人氣好友米奇、米妮、唐老鴨、黛絲、鋼牙與大鼻及高飛，收藏價值高，粉絲必儲！另外上年首次推出的「迪士尼公主系列小食禮盒」亦載譽歸來，凡購買迪士尼產品即可以優惠價$108換實用「迪士尼米奇與好友系列野餐墊」，每款產品都同樣吸引！

今次奇華餅家合共推出3款「迪士尼米奇與好友系列露營禮盒」，第一款「迪士尼米奇與好友系列露營車什錦禮盒」($88)包裝記錄了米奇、米妮及唐老鴨、黛絲兩對甜蜜戀人興致勃勃地駕著露營車秋遊約會的畫面，內有小紅莓牛油曲奇、香濃朱古力味加上香脆杏仁片的杏仁朱古力曲奇及香脆的花生脆糖。

第二款「迪士尼米奇與好友系列相機什錦禮盒」($168)則以相機造型為主題，禮盒上的米奇米妮被怡人景色吸引著，米妮在鏡頭前擺著迷人「pose」，禮盒附著的頸帶，小朋友可以揹著相機禮盒秋日出行。禮盒內有香甜酥鬆的米奇造型鳳梨金酥、酸甜清新的米妮造型小紅莓金酥、香脆可口的芝麻餅、及特濃朱古力蛋卷，非常豐富。

而第三款則是「迪士尼米奇與好友系列什錦果味金酥禮盒」($58)，以野外露營、郊遊為設計主題，分別印著在山野間愜意躺下休息的米奇、在花叢中欣賞自然風光的米妮，以及在草地上起舞的米奇、米妮、高飛、唐老鴨、黛絲、鋼牙與大鼻及布魯托，盛載著印有米奇造型的鳳梨金酥、唐老鴨造型的芒果金酥及米妮造型的小紅莓金酥，造型可愛！