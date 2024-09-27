著數優惠｜實惠周年賞 傢俬低至5折/家品$9.9起/$19.9換購手提行李箱

Pricerite實惠即日起至10月14日，推出年度激減優惠活動「周年賞」。是次活動將推出多項激抵優惠，傢俬低至5折、家品僅需$9.9起，部分傢俬更享高達$5,000的即減優惠。此外，更可以$19.9換購20”手提行李箱，絕對不能錯過這個添至新家品的機會！想知詳請即睇內文。

一年一度的周年賞，即日起至10月14日，Pricerite實惠門市、網店及手機APP都會同步推出優惠，產品折扣優惠多到數不盡，全年最抵，萬勿錯過！ 精選產品震撼價優惠一覽 精選傢俬

傢俬部即減高達$5,000 購物滿$3,000即減$500，最高可享$5,000的即減優惠。

超抵家品 $9.9起 多款家品將以均一折實價$9.9起發售

精選家電 家電同樣有優惠！ Hisense 55"4K內置超高清ULED Android網絡電視(HK55U7A1000) 折實價：$3,888 (原價$6,990)；Philips純淨飲水機(白色/米色)同樣都有優惠，原價$2,998，現折實價$2,688，再送Philips便攜煲水樽(價值: $498) 另外，Imarflex 伊瑪牌、Famous 法國名家及Midea 美的 全線小家電正價8折。 精選寵物用品

獨家網店獨家激抵優惠

DBS 信用卡優惠 即日起至10月31日期間，Pricerite實惠與DBS推出信用卡優惠，DBS信用卡持卡人於Pricerite實惠門市/網上商店/手機APP購物簽賬可專享高達HK$150「一扣即享」折扣，於網上商店/手機APP憑優惠碼「DBSAN24」享額外9折優惠。

DBS信用卡優惠

低至$19.9換購20”手提行李箱 激抵換購優惠 由即日起至10月14日，於Pricerite實惠門市、網店或手機APP購買任何家品部產品滿$400，可以低至$19.9加購20”手提行李箱一個，數量有限，換完即止，每次購物只限加購一件。