荷蘭知名品牌荷蘭美素佳兒與香港屈臣氏推出「環保 Tin Tin 賞」回收奶粉罐獎賞計劃。鼓勵市民於全港十八區、近180間屈臣氏門市回收任何品牌的奶粉罐，再送電子印花，憑印花即可換電子現金劵，共同推動綠色生活！
荷蘭知名品牌荷蘭美素佳兒與香港屈臣氏推出「環保 Tin Tin 賞」回收奶粉罐獎賞計劃。鼓勵市民於全港十八區、近180間屈臣氏門市回收任何品牌的奶粉罐，再送電子印花，憑印花即可換電子現金劵，共同推動綠色生活！
此次計劃結合易賞錢的豐富獎賞，讓更多市民參與，旨在打造全港最大型的奶粉罐回收計劃，推動可持續發展。
從即日起至2024年12月31日，市民可攜帶任何品牌並已清洗乾淨的奶粉罐至全港近180間屈臣氏門市回收，並可獲得「環保 Tin Tin 賞」獎賞計劃電子印花一個。易賞錢會員憑10個電子印花，可免費換領屈臣氏$10門市電子現金優惠券一張。此計劃不僅為市民提供便利的回收體驗，還鼓勵大家日常減廢，共創綠色明天。
透過計劃回收的奶粉罐經篩選後，塑膠部分將被去除並分類回收，金屬部分將被壓縮並轉化為再生材料，送至建築業界再造成為各種建築材料，為奶粉罐賦予全新生命，服務社區，貢獻地球！
回收日期：即日起至2024年12月31日
回收地點及時間：全線近180間香港屈臣氏門市
獎賞換領方法：
- 易賞錢會員於香港屈臣氏每成功回收任何品牌奶粉罐1個，可獲電子印花1個1
- 易賞錢會員憑10個電子印花可免費換取屈臣氏 $10 門市電子優惠券1張2
要留意，初生或階段一配方奶粉罐回收不適用於獎賞計劃。消費者可回收任何品牌初生或階段一配方奶粉罐，但不會獲得電子印花。電子現金優惠券不適用於購買初生或階段一配方奶粉及荷蘭美素佳兒®金裝奶米粉，受條款及細則約束，數量有限，換完即止。