此次計劃結合易賞錢的豐富獎賞，讓更多市民參與，旨在打造全港最大型的奶粉罐回收計劃，推動可持續發展。

從即日起至2024年12月31日，市民可攜帶任何品牌並已清洗乾淨的奶粉罐至全港近180間屈臣氏門市回收，並可獲得「環保 Tin Tin 賞」獎賞計劃電子印花一個。易賞錢會員憑10個電子印花，可免費換領屈臣氏$10門市電子現金優惠券一張。此計劃不僅為市民提供便利的回收體驗，還鼓勵大家日常減廢，共創綠色明天。

透過計劃回收的奶粉罐經篩選後，塑膠部分將被去除並分類回收，金屬部分將被壓縮並轉化為再生材料，送至建築業界再造成為各種建築材料，為奶粉罐賦予全新生命，服務社區，貢獻地球！