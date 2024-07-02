著數優惠｜恒基地產旗下5大商場「盛夏激賞樂」 送出超過48萬電子禮券及禮品

踏入7月，炎炎夏日的天氣象徵暑假正式開始，歐洲國家盃以及四年一屆的奧運為今個暑假添上色彩！恒基地產旗下5大商場由即日起至8月31日，為大家送上「盛夏激賞樂」多重驚喜禮遇，大派超過48萬電子禮券及豐富禮品，與大家一同投入狂歡盛夏！

邊賺分邊換獎賞優惠 暑假享盡多重禮遇

在7 – 8月推廣期內，H‧COINS會員於恒基地產旗下5大商場，包括︰荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、沙田中心以及沙田廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並且出示最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票 (每張發票必須為不同商戶發出及滿指定金額)，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，不但可以賺取 H‧COINS 積分，更可換領指定電子禮券及豐富禮品！H‧COINS新會員首次成功登記消費更可獲額外3,000 Coins 迎新獎賞一次！