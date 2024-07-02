著數優惠｜恒基地產旗下5大商場「盛夏激賞樂」 送出超過48萬電子禮券及禮品

踏入7月，炎炎夏日的天氣象徵暑假正式開始，歐洲國家盃以及四年一屆的奧運為今個暑假添上色彩！恒基地產旗下5大商場由即日起至8月31日，為大家送上「盛夏激賞樂」多重驚喜禮遇，大派超過48萬電子禮券及豐富禮品，與大家一同投入狂歡盛夏！
邊賺分邊換獎賞優惠 暑假享盡多重禮遇
在7 – 8月推廣期內，H‧COINS會員於恒基地產旗下5大商場，包括︰荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、沙田中心以及沙田廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並且出示最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票 (每張發票必須為不同商戶發出及滿指定金額)，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，不但可以賺取 H‧COINS 積分，更可換領指定電子禮券及豐富禮品！H‧COINS新會員首次成功登記消費更可獲額外3,000 Coins 迎新獎賞一次！
荃灣千色匯「盛夏即抽即中扭扭賞」 隨時攞走現金券+折扣券
除此之外，荃灣千色匯於7月20日至8月19日期間推出「荃灣千色匯 - 盛夏即抽即中扭扭賞」，所有H‧COINS會員凡於活動期間在荃灣千色匯I & II以即日電子貨幣消費滿HK$500或以上，即可參加扭蛋活動一次，於扭蛋機一扭即時中獎，獎品包括：千色Citistore現金券及Free Running折扣券等。
荃灣千色匯「盛夏即抽即中扭扭賞」︰
活動日期：7月20日至8月19日
活動時間：星期一至日 中午12時至晚上9時
活動地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯2樓中庭
立即下載H‧COINS App，隨時掌握所有購物著數，儲積分，換獎賞！
荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、沙田中心及沙田廣場「盛夏激賞樂」
推廣日期︰2024年7月1日至8月31日 (或換完即止)
換領時間︰中午12時至晚上9時
換領地點︰
荃灣千色匯︰1期1樓禮賓部
元朗千色匯︰地下禮賓部
沙田廣場︰L3禮賓部
換領方法：H‧COINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票 (每張發票必須為不同商戶發出及滿指定金額)，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，即可換領禮品*。
*每套有效發票只可換領其中一項獎賞一次；每名會員每日最多換領各項獎賞一次，推廣期內每名會員最多可換領各項獎賞五次
* 各商場名額有限，款式隨機換領，數量有限，先到先得，換完即止