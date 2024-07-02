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生活
2024-07-02 07:30:00

著數優惠｜恒基地產旗下5大商場「盛夏激賞樂」 送出超過48萬電子禮券及禮品

資料由客戶提供

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著數優惠｜恒基地產旗下5大商場「盛夏激賞樂」 送出超過48萬電子禮券及禮品

著數優惠｜恒基地產旗下5大商場「盛夏激賞樂」 送出超過48萬電子禮券及禮品

踏入7月，炎炎夏日的天氣象徵暑假正式開始，歐洲國家盃以及四年一屆的奧運為今個暑假添上色彩！恒基地產旗下5大商場由即日起至831日，為大家送上「盛夏激賞樂」多重驚喜禮遇，大派超過48萬電子禮券及豐富禮品，與大家一同投入狂歡盛夏！

邊賺分邊換獎賞優惠  暑假享盡多重禮遇

7 – 8月推廣期內，HCOINS會員於恒基地產旗下5大商場，包括︰荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、沙田中心以及沙田廣場以電子貨幣即日消費滿指定金額，並且出示最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票 (每張發票必須為不同商戶發出及滿指定金額)，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，不但可以賺取 HCOINS 積分，更可換領指定電子禮券及豐富禮品！HCOINS新會員首次成功登記消費更可獲額外3,000 Coins 迎新獎賞一次！

在推廣期內，以即日電子消費滿指定金額即有機會換領豐富電子禮券及禮品，同時賺取 H‧COINS 積分，盡享多重優惠！

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荃灣千色匯「盛夏即抽即中扭扭賞」 隨時攞走現金券+折扣券

除此之外，荃灣千色匯於720日至819日期間推出「荃灣千色匯 - 盛夏即抽即中扭扭賞」，所有HCOINS會員凡於活動期間在荃灣千色匯I & II以即日電子貨幣消費滿HK$500或以上，即可參加扭蛋活動一次，於扭蛋機一扭即時中獎，獎品包括：千色Citistore現金券及Free Running折扣券等。

荃灣千色匯「盛夏即抽即中扭扭賞」︰

活動日期：7月20日至8月19日

活動時間：星期一至日 中午12時至晚上9

活動地址：荃灣眾安街68號荃灣千色匯2樓中庭

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驚喜禮遇一浪接一浪！荃灣千色匯推出「盛夏即抽即中扭扭賞」，消費滿指定金額即有機會獲得現金券或折扣券。

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立即下載HCOINS App，隨時掌握所有購物著數，儲積分，換獎賞！

荃灣千色匯、元朗千色匯、K Plus、沙田中心及沙田廣場「盛夏激賞樂」

推廣日期︰202471日至831 (或換完即止)

換領時間︰中午12時至晚上9

換領地點︰

荃灣千色匯︰11樓禮賓部

元朗千色匯︰地下禮賓部

沙田廣場︰L3禮賓部

換領方法：HCOINS會員於場內以電子貨幣即日消費滿指定金額，憑最少兩張及最多三張即日有效電子機印發票 (每張發票必須為不同商戶發出及滿指定金額)，連同相符的正本電子貨幣付款存根親臨禮賓部，即可換領禮品*

*每套有效發票只可換領其中一項獎賞一次；每名會員每日最多換領各項獎賞一次，推廣期內每名會員最多可換領各項獎賞五次

* 各商場名額有限，款式隨機換領，數量有限，先到先得，換完即止

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