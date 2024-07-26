著數優惠｜惠康一連3日超抵優惠！即睇7大食材超值搶鮮價/買滿指定金額低至7折

惠康即日起限時3日推出超抵快閃優惠，買滿指定金額可換購西瓜、洗衣珠等產品。另外今期更以「咁鮮係抵」為主題以超值搶鮮價熱賣7款食材，亦可於外賣平台1訂購各式貨品，買滿指定金額更有低至7折優惠，即睇內文了解詳請！

由7月26日至28日一連3日，有多款超抵優惠等住各位！凡於惠康購買任何產品滿$100，加$50可換購甘美西瓜1個，同時也可以$58換購泡泡各款抗菌洗衣珠60/70/82粒裝1包。此外，購買4枝高露潔精選單支裝牙膏 95-115克，即可享總值$255禮品。

即睇各款至「鮮」食材:

惠康以「咁鮮係抵」為主題嚴選7款熱賣鮮級食材，以超值搶鮮價回饋顧客，包括每日新鮮屠宰豬肉、空運珍寶高甜藍桑子、香蕉、西蘭花、冰鮮三黃雞等食材、挪威直送急凍三文魚扒以及 MOMOKO日本白雞蛋，「惠」你嚴格把關確保品質，兼享受鮮味和超值價格，「惠」你慳更多。

網店購買原箱蔬果享更多 yuu 分

惠康的網店亦同步將搶鮮價新鮮食材搶鮮上架(香蕉及新鮮豬肉不適用)。另外，即日起至8月31日，網購原箱新鮮水果，蕃茄及蘑菇，可享20倍yuu分回贈，相當於9折回贈，足不出戶亦能品嚐到優質食材！

Foodpanda X 惠康首次買滿 $250 可享 7 折優惠

惠康已強勢加盟foodpanda ，提供各式新鮮食品、零食汽水雪糕、紅白汽酒、糧油雜貨等貨品。即日起至8月31日，新客戶買滿$250可享7折（優惠碼：WELL30），滿$330額外88折，盡享高達62折優惠，名額有限，先到先得。