著數優惠｜惠康中秋節優惠 $100任選5件指定貨品/買燕窩鮑魚送現金券/獨家發售全新口味流心湯圓

中秋佳節將至，是時候開始準備各種晚餐食材和送禮禮盒了！惠康特別各位精選了一系列送禮必備及烹製晚餐所需的優質新鮮食材，以及慶祝派對必買的超值獨家產品。此外，每週更有特別優惠，讓家人朋友共享團圓的喜悅！

全球當造新鮮果物送至惠康 中秋佳節少不了品嚐新鮮又香甜的水果！惠康搜羅多款果物，當中包括「韓國姬香盒裝香印提子」，姬香被譽為韓國最頂級矜貴、糖度達16度的香印提子，粒粒晶瑩剔透，非常甜美多汁，爽脆飽滿，一試難忘！ 南非代表的「空運筒裝巨無霸藍桑子」，每粒藍桑子直徑達22mm，碩大香甜，營養價值豐富！而泰國「紅寶石柚」則是當造之選，泰國北部高地生長，果肉緊緻多汁，晶瑩紅潤！另外亦精心推薦日本的超人氣水果「幸水梨」，入口清甜多汁，是夏天消暑的最佳選擇。

搜羅應節必備食品！獨家口味流心湯圓新登場 中秋飯後必食團團圓圓的湯圓！惠康特意推出獨家翠山軒「流心芝麻擂沙湯圓」及「流心花生擂沙湯圓」， 彈牙軟糯的外皮包裹住香濃流心內餡，配以江南傳統滋味擂沙粉，絕對是特色美味的中式甜品！購買全線湯圓更可獲8倍yuu積分，散裝除外，各位切勿錯過！ 更有滋潤的花膠羹，包括養生薈的「豆乳椰香花膠羹」、「紫薯燕麥花膠羹」、「桂花桃膠花膠羹」以及「椰汁雪燕花膠羹」，嚴選珍貴深海花膠配以有機銀耳燉煮，採用優質膠原，一天一罐，即開即食，滋潤美顏，特別適合秋冬進食。 中秋點少得食月餅，惠康特意推出月餅購買優惠，凡購買2盒美心/恆香/榮華月餅禮盒現貨※，送澳洲夏迪VR各款紅/白酒 750毫升/1公升、$30現金折扣券**及即賺3倍yuu積分！ ※只限購買相同品牌月餅，不包括美心冰皮Mini4月餅。貨品數量有限，部分貨品只限指定店鋪提供，售/送/換完即止。貨品圖片只供參考。所有價格以店鋪為準。 **此優惠不適用於惠康網店/ Market Place網店/ yuu網購。於下次購物滿指定金額方可使用。

派對必備 優質扒類及盆菜推薦 如果想舉行燒烤派對，可挑選「美國黑安格斯牛肩眼扒」，嚴選美國黑毛安格斯牛，每塊足400克（約14安士），肉味濃郁，滋味滿足；而自問是大胃王的你絕對不可錯過「澳洲斧頭牛扒」，足足1公斤（約35安士），脂肪同肉分佈平均，肉質細嫩，儀式感爆燈！歡迎網上訂購。 亦有傳統盆菜選擇，「URBAN KITCHEN 滋味花膠盆菜（6人份），採用6頭鮑魚及挪威花膠，潤膚養顏；如果想享用啖啖海鮮，選擇「龍精虎猛套餐（4-6人份）」就最合適不過，採用了原隻波士頓龍蝦烹調及鹽燒沙巴龍躉，肉質彈牙鮮甜，加上套餐包含的蟠桃壽包，適合一家大細做節享用，輕鬆打造豐盛團圓宴！ 大開派對怎少得了特色美酒？現在全線紅/白餐酒/香檳/汽酒買6支即享85折，買軒尼詩/人頭馬/拿破倫/馬爹利V.S.O.P，即送1支格蘭堡GB系列切粒子紅酒/莎當妮白酒750毫升1支（價值$75/支）。

送禮精選貨品 惠康特別為各位準備合適的禮盒套裝，當中包括「澳門九記海苔肉鬆卷」，以酥脆外皮以紫菜包裹，肉鬆的內餡融入鹹甜香氣；而「白蘭氏冰糖燕窩6X70GM」則採用上等純正燕窩，口感柔軟順滑，為最上乘的養生保健產品，現在凡購買3件白蘭氏燕窩或雞精即送HK$50票尾現金券*；「安記鮑好賞您禮盒」，套裝內含三罐精選的鮑魚，包括：金牌溏心鮑、花膠溏心鮑、金蠔醬油溏心鮑，現在凡購買鮑魚/鮑魚福袋/鮑魚禮盒/花膠/螺片滿HK$388，即送HK$30票尾現金券*。 *此優惠不適用於惠康網店/ Market Place網店/ yuu網購。於下次購物滿指定金額方可使用。

精選產品$100任選5件推介 優惠期：8月30日 – 9 月5日