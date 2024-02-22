著數優惠｜惠康手機App登場！下載即賞$200優惠券／買原箱賺20x yuu分

惠康優惠｜全新惠康手機App正式登場！透過手機提供「鮮」有盡有生活百貨，顧客可以隨時隨地選購貨品，一按極速送到府上，顧客亦可選擇網購店取服務，買滿指定金額即可於門市免費自取貨品，更方便快捷！下載惠康App，更會即賞高達$200優惠券；購買任何原箱貨品更可賺取20x yuu分，即等於9折回贈，立即下載啦！

現只要下載惠康App並登記成為會員，即賞高達$200優惠券（優惠券有效期由2月23日起至3月31日），優惠券涵蓋多款貨品種類，只需消費滿指定金額即可使用。購買任何原箱貨品更可賺取20x yuu分，即等於9折回贈，慳得更多！

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過萬種人氣貨品直送上門 買滿$150可門市自取

全新惠康APP手機應用程式為顧客提供更靈活方便的購物方式，讓顧客隨時隨地選購超過10,000種環球食材及貨品，種類包羅萬有，由水果及蔬菜、肉類及海鮮、米、油、麵、乳製品、急凍食品、飲品、酒類等，到個人護理、母嬰用品等，每星期更會限時推出不同搶爆優惠，大手掃貨開心買。

顧客於手機APP下單後，貨品最快24小時極速送到府上，方便又快捷！顧客買滿$150，更可選擇於指定門市自取，現時涵蓋將軍澳區、大埔區、九龍東及６間Wellcome Fresh分店（即新都城中心三期、鯉魚門廣場、西寶城、葵涌商場、上水名都商場及紅磡分店），服務將擴展至全港分店，令你更有彈性選擇心水貨品。