惠康推出「夏日全城Catch & Go」笑印活動，6款人見人愛Pokémon禮品等住你換購！6月29日起更一連三個週末舉辦Pokémon主題活動，集合各位訓練家一同體驗！於惠康門市或網購買滿指定金額更可參加大抽獎，有機會贏取5日4夜家庭套票包括大阪來回機票、主題住宿以及環球影城門票，即睇內文了解詳請！

卡比獸造型矽膠食物盒密實盒蓋設計，適用於洗碗碟機，清洗方便。而Pokémon矽膠食物模具則可用於烤箱、微波爐、冰箱和冰櫃，冷熱功能兼備，輕鬆和小朋友一齊製作Pokémon造型冰塊、果凍及甜品！印有Pikachu造型的熱香餅煎鍋，明火及電磁爐兼用，輕鬆煎出完美圖案。Pikachu隨身保溫瓶，容量210毫升輕巧好攜帶；不銹鋼製成，同時兼具保溫、保冷功能，一年四季都能派上用場。

於惠康網店仲有限定換購優惠，購物滿$150即可以優惠價$80換購Pikachu隨身保溫瓶，只需於結帳時輸入優惠碼「GOTCHU」即享優惠，數量有限，換完即止。

於2024年6月28日起至9月26日，凡於惠康門市購物每滿$60可獲笑印一個。於2024年10月10日或之前，憑笑印或yuu積分即可換領/換購。

Pok émon「Summer Fun Day」 週未親子好去處

「Summer Fun Day」將於西寶城6月29日及30日一連兩日舉行，當日除了可與Pikachu、伊布、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨等Pokémon見面外，更會即場大派禮品，現場亦設寶可夢集換式卡牌遊戲新手教室，讓各位訓練家可展開激烈對戰，交流一番！完成訓練後更可獲贈寶可夢集換式卡牌遊戲特典卡一張及笑印五個，體驗成為Pokémon訓練家的樂趣。

日期：2024年 6月29-30日（星期六、日）

時間：下午一時至六時

地點：惠康西寶城分店

地址：卑路乍街8號西寶城3樓

「Catch & Go小遊戲」赢Pokémon獎品

6月28日至7月11日期間，於11間指定惠康分店完成任務即可獲贈別注禮品，只需用手機集齊隱藏於指定分店內的5個專屬Pokémon QR CODE，即可獲得Pokémon獎品一份（每個手機號碼可獲獎一次），各位Pokémon訓練家記得到場挑戰！

指定惠康分店地址：

西寶城分店: 卑路乍街8號西寶城3樓

紅磡分店: 紅磡湖光街1-7號聯盛大廈地下10C-10G

銅鑼灣分店: 銅鑼灣記利佐治街25-29號

良景分店: 良景村良景樓購物中心401號

藍田分店: 藍田啟田村啟田商場1樓104號

上水名都分店: 上水上水名都中心第一層3, 15至16, 18, 20至21號舖和入口大堂

新都城三期分店: 將軍澳新都城中心三期1樓 132D, OSA 132D, 132E, 134A & 134B 舖

鯉魚門分店: 油塘鯉魚門道鯉魚門廣場1樓 123 & 124 舖

葵涌商場分店: 新界葵涌葵涌商場2樓213號舖

利港中心分店: 成都道38號利港中心地庫A號舖

昇悅居分店: 長沙灣荔枝角道 833 號昇悅居購物商場1樓120-122號鋪