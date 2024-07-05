著數優惠｜惠康「消暑大折日」限定一天全場88折 7月6日過百件貨品低至$8起

惠康「消暑大折日」限定優惠！凡於7月6日到全線惠康門市買滿HK$188，或於惠康網店買滿HK$988，即可享有88折優惠，於惠康網店買滿HK$188並選擇「網購店取」服務，同樣可享88折，多款產品更有折上折！另外由7月5日至7月11日，惠康精選了超過100件熱賣貨品，更限時過百件貨品超值價$8或$28發售，一於把握優惠價去掃平貨！

惠康7月6日「消暑大折日」優惠推介

Foodpanda mall送貨優惠：



新客戶專享：買滿$250享全單7折*（優惠碼：WELL30）

買滿$380再85折^！

優惠期： 即日至14/7/2024



*適用於首張惠康 foodpanda mall訂單滿$250（不連運費），最高折扣為$100，名額有限，先到先得，優惠期至2024年7月14日，受條款及細則約束。如有任何爭議，惠康保留最終決定權。

^每張訂單買滿$380最高可享$80優惠。

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