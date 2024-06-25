著數優惠｜惠康Foodpanda低至半價！獨家新品KOKUAJI意大利開心果雪糕/甘栗雪糕/谷池日本濃厚3.6鮮牛奶 

炎炎夏日，最適合吃雪糕消暑降溫。今個夏天，惠康帶來全新驚喜獨家新品，當中包括開心果控必試的KOKUAJI意大利開心果雪糕、香甜甘栗粒粒雪糕及谷池日本濃厚3.6鮮牛乳。由即日起至6月27日去Foodpanda掃貨，精選產品更低至半價，即睇內文優惠詳情！

惠康獨家新品！ 開心果雪糕／甘栗雪糕／日本3.6鮮牛乳

惠康獨家引入KOKUAJI「甄選系列」人氣雪糕，均採用北海道醇厚牛乳，新口味有意大利開心果濃滑雪糕，開心果香氣四溢，果仁碎增添豐富的層次感；香甜甘栗粒粒雪糕，混合粒粒香甜甘栗肉碎與濃郁的牛乳互相配合，是各位果仁控的必選甜品。由即日起至6月27日，任何雪糕/雪條買2件即享9折，每盒折實價$37.8，折實平均只需每件$18.9！小朋友之選則有來自日本，經過嚴格品質監控的谷池日本濃厚3.6鮮牛乳，乳脂含量高，牛奶濃厚香甜，百份百「鮮」味，用作飲品，製作蛋糕或甜品，絕對美味又有益！而盛夏正是西瓜當造的季節，由6月21日至23日一連3日，於惠康超級市場購買任何產品滿$100，可以加$50換購1個甘美西瓜，西瓜皮薄多汁，甜度高達12度。