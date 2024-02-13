著數優惠｜愛爾蘭天然護膚品牌Elave限時優惠全單減$30！敏感肌膚保濕套裝／嬰兒／幼童護膚套裝

隨著冬末春初的來臨，多變的天氣時冷時暖，轉季對肌膚不停受到激擊，導致皮膚乾燥、癢癢、紅腫等問題出現，對於敏感肌膚人士尤為困擾。為了解決和緩解乾敏問題，擁有90年歷史的愛爾蘭天然護膚品牌Elave，憑藉生產傳統藥劑產品的經驗，創造出Elave Sensitive系列，有助預防皮膚在敏感和乾燥的狀況下的問題，一系列適用於敏感肌膚的產品，讓大家告別乾敏肌。
Elave產品使用良好製造規範（GMP）的設施研發和生產，並透過傳統配方結合獲得許可的藥品、醫療設備和殺菌劑生產，經過嚴格的臨床測試，證明對敏感肌膚溫和無刺激。產品保濕效果持久，對舒緩皮膚炎症，減少紅腫和刺痛感有明顯改善，同時修復受損肌膚，建立保護屏障。無論是皮膚過敏、濕疹還是乾敏問題，Elave產品都能為您作全面呵護。
Elave推出的《敏感肌膚保濕體驗套裝》、《幼童肌膚護理套裝》、《嬰兒護膚套裝》，其中包括潔面乳、面霜、身體乳液，以至沐浴露、洗髮露，每件產品都經過精心配製，以滿足敏感肌膚的特殊需求，無論您是成人或嬰幼兒，Elave以天然護膚之道守護您的敏感肌。
憑優惠碼全線產品可享$30折扣
由即日至2024年3月31日期間，於官網購物時輸入優惠碼【ELAVE30】，可享有$30折扣。此外，嬰兒護膚套裝優惠價以8折發售，只需要 $199（原價 $248），再於官網輸入優惠碼【ELAVE30】，更可額外享$30折扣。
Elave 敏感肌膚保濕套裝
Elave敏感肌膚保濕套裝一套兩件，包括保濕潔面乳、深度保濕乳，專為清潔、修復和注入皮膚水分而設，讓您的皮膚清潔、保濕和深層滋潤。
Elave 嬰兒護膚套裝
寶寶適用的Elave 嬰兒護膚套裝，包括敏感肌嬰兒沐浴露、敏感肌嬰兒深度潤膚霜、敏感肌嬰兒洗髮水，能滋養和保護敏感的嬰兒皮膚。Elave防敏感護膚品經兒科醫生認證，適合初生嬰兒和孕婦使用，特別適用於易患濕疹/皮炎的敏感肌膚及頭皮。