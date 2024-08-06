著數優惠｜戶戶送 x PizzaExpress 外賣套餐送「戶戶送 Roo-tating玩味叉」自動旋轉捲意粉！

戶戶送最近與PizzaExpress合作，由8月10日至11日，大家只需於戶戶送外賣平台選購PizzaExpress指定分店的「Cozy Set豐盛套餐」，便可獲取「戶戶送Roo-tating玩味叉」乙隻，只需輕輕一按，玩味叉就可以自動旋轉捲意粉，玩味十足，為炎夏增添歡樂氣氛！下文即睇換領詳情。

戶戶送 x PizzaExpress「Cozy Set豐盛套餐」

由即日起，PizzaExpress在戶戶送外賣平台上推出推出限定 Cozy Set 豐盛套餐，套餐食物豐富，包括一款自選意式小食、焗麵包球、兩款自選主菜及一份意式火腿蘑菇沙律。而於8月10日至 11日，透過戶戶送外賣平台於時代廣場及將軍澳分店訂購 Cozy Set 豐盛套餐，即可獲取「戶戶送 Roo-tating 玩味叉」乙隻，數量有限，送完即止！另外更有限時優惠，在8月1日至9月1日期間，顧客只要輸入 50PE，便可於滿$250 以上訂單享有$50 折扣優惠。戶戶送亦為顧客推出兩款獨家套餐：Chilled Summer Set 夏日悠然套餐以及 Cozy Set 豐盛套餐，凡於8月5日至18日選購該兩款獨家套餐，可享額外八折優惠。