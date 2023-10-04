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生活
2023-10-04 12:38:44

著數優惠｜捷旅旅遊聯乘TUMI 問答遊戲送10萬元獎品 嬴8天郵輪假期＋來回機票

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著數優惠｜捷旅旅遊聯乘TUMI 問答遊戲送10萬元獎品 嬴8天郵輪假期＋來回機票

著數優惠｜捷旅旅遊聯乘TUMI 問答遊戲送10萬元獎品 嬴8天郵輪假期＋來回機票

不少人都夢想擁有一趟郵輪假期，現在是機會了！捷旅旅遊（Jetour）近日宣佈與生活時尚品牌TUMI合作，精心策劃網上有獎問答遊戲，送出多項極致豪華大獎，大洋郵輪（Oceania Cruises）海濱號（Riviera）二人船票、土耳其航空來回機票2張、TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 時尚旅行箱、TUMI托特袋、Jetour旅遊禮券等獎品，總值超過港幣10萬元！

即玩問答遊戲免費去8天海陸郵輪假期

今次頭獎獎品非常吸引，Jetour誠意送出大洋郵輪海濱號（Riviera）8天海陸郵輪假期，讓得獎者可以一次橫跨歐洲與地中海的歷史名城之旅，又無需花費時間計劃行程、並想一嚐頂級美食和五星級服務的奢華體驗！郵輪將從伊斯坦堡（Istanbul）出發，海濱號（Riviera）一連8天將會暢遊希臘（卡瓦拉/腓立比、羅德島、聖托里尼、雅典）及土耳其（庫莎達西、安塔利亞、博德魯姆），旅客可探索當地獨特的文化遺產、參觀歷史建築，並品味當地的頂級美食，絕對是每個人的夢想假期！

頭獎（名額乙位） ，總值：超過港幣5萬元： 
•Jetour送出大洋郵輪海濱號（Riviera）8天希臘及土耳其郵輪假期海景露台房一間（二人入住），價值超過HK$27,396
•TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 29吋長途寄艙旅行箱乙個 （HK$13,300，顏色 : 銀色）
•TUMI 19 DEGREE ALUMINUM 20吋國際手提旅行箱乙個 （HK$10,600，顏色 : 銀色）

捷旅旅遊聯乘TUMI 問答遊戲參加辦法

1.讚好「Jetour 捷旅」及「TUMI」Facebook專頁

2.讚好「Jetour 捷旅」Facebook專頁上的遊戲貼文，在貼文上留言：「想帶TUMI行李箱同Jetour去旅行」及 Tag 2位朋友. 

3. 登入TUMI 網站上的遊戲網頁 : ，回答以下問題：

「請分享你最嚮往的Jetour旅遊體驗；你又會希望帶著哪款 TUMI 設計成就這趟夢想中的完美旅程？」（提示：歡迎參考 TUMI 官網及Jetour官網/留意郵輪體驗資訊）

4. 並按指示在TUMI 的遊戲網頁上填妥個人資料，便可參與遊戲，*Jetour旅遊及TUMI保留一切有關此優惠之最終決定權，有關其他條款及細則，請參閱此網站 :。

5. 每位參加者必須完成以上「參加方法」之步驟。

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