著數優惠｜新濠影匯水上樂園買一送一人均$260/買門票送船飛/海洋公園水上樂園半價

夏日炎炎，最適合玩水消消暑，近年中港澳的水上樂園就成為不少港人心中的玩樂好去處，想計劃假期約親朋友好友一齊去玩，就要留意水上樂園不時推出的門票優惠。現時新濠影匯水上樂園6月12日9PM更開售買一送一優惠，其他水上樂園同樣有折，立即睇內文了解詳請！

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