著數優惠｜日本啤酒「麒麟一番搾」全新限量和風禮品換購 啤酒罐型玻璃杯/筷子套裝/和風小碟

日本啤酒「麒麟一番搾」今個秋季又有新推廣，與大家再赴「一番一會」之約，推出三款全新秋季禮品讓大家換購，當中包括以楓葉、富士山秋色及日本丹頂鶴為設計主題的和式餐具禮品，圖案精緻，充滿溫馨的秋日氣氛，絕對是居家必備！下文即睇換購詳情。

「麒麟一番搾」限量秋季禮品

全新推出的和風餐具禮品包括：「麒麟一番搾 · 啤酒罐型玻璃杯」、「麒麟一番搾 · 和風筷子套裝」及「麒麟一番搾 · 和風小碟」。必搶「啤酒罐型玻璃杯」，罐形玻璃杯晶瑩剔透，不但保留了啤酒罐的外形線條，倒入金黃的啤酒後更能看到耀目的色澤，同時經斟倒過程令泡沫更豐盈細緻，在家亦可盡情享受冰凍日本啤酒！另外「和風小碟」包括兩款不同設計概念的款式，分別為富士山秋色以及象徵長壽健康的丹頂鶴，無論放置佐酒小食、和菓子或盛載伴碟醬汁同樣適合。