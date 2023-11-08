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2023-11-08 12:18:26

著數優惠｜日本啤酒「麒麟一番搾」全新限量和風禮品換購 啤酒罐型玻璃杯/筷子套裝/和風小碟

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著數優惠｜日本啤酒「麒麟一番搾」全新限量和風禮品換購 啤酒罐型玻璃杯/筷子套裝/和風小碟

著數優惠｜日本啤酒「麒麟一番搾」全新限量和風禮品換購 啤酒罐型玻璃杯/筷子套裝/和風小碟

日本啤酒「麒麟一番搾」今個秋季又有新推廣，與大家再赴「一番一會」之約，推出三款全新秋季禮品讓大家換購，當中包括以楓葉、富士山秋色及日本丹頂鶴為設計主題的和式餐具禮品，圖案精緻，充滿溫馨的秋日氣氛，絕對是居家必備！下文即睇換購詳情。

「麒麟一番搾」限量秋季禮品

全新推出的和風餐具禮品包括：「麒麟一番搾 · 啤酒罐型玻璃杯」、「麒麟一番搾 · 和風筷子套裝」及「麒麟一番搾 · 和風小碟」。必搶「啤酒罐型玻璃杯」，罐形玻璃杯晶瑩剔透，不但保留了啤酒罐的外形線條，倒入金黃的啤酒後更能看到耀目的色澤，同時經斟倒過程令泡沫更豐盈細緻，在家亦可盡情享受冰凍日本啤酒！另外「和風小碟」包括兩款不同設計概念的款式，分別為富士山秋色以及象徵長壽健康的丹頂鶴，無論放置佐酒小食、和菓子或盛載伴碟醬汁同樣適合。

由即日起，「麒麟一番搾12罐裝連啤酒罐型玻璃杯」（包括 12 罐麒麟一番搾及「麒麟一番搾 · 啤酒罐型玻璃杯」乙隻）於各大超市陸續有售；而即日起至11月21日，凡於7-11便利店購買麒麟一番搾啤酒滿HK$45 或以上，加 HK$15 即可換購「麒麟一番搾 · 和風筷子套裝」乙份*；於 11 月 16 日起至 11 月 29 日期間，凡於 OK 便利店購買麒麟一番搾啤酒滿 HK$45 或以上，加 HK$15 即可換購「麒麟一番搾 · 和風小碟」乙套 (一套兩隻)*。數量有限，先到先得，換完為止。

*推廣、存貨及補貨情況因應個別店舖而定，詳情請向店員或到麒麟啤酒 Facebook 專頁查詢。

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*圖片只供參考。 

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