著數優惠｜日本環球影城門票/Fast Pass買一送一 人均$212入園任玩超人氣夏日限定活動

夏日遊日必搶！Klook推出日本環球影城門票及快速通行券買一送一優惠，7月19日早上11時及晚上9時分別開賣，想知詳請即睇內文！

日本環球影城門票買一送一

準備去大阪玩，當然不能錯過去環球影城！7月19日晚上9時正起Klook 限時優惠買一送一，只需輸入【USJHKB1G1】即可享買一送一，只需HK$424起（人均：HK$212，原價：HK$828）即可購買2張日本環球影城1日券票(電子票)，直接入場體驗日本環球影城60多個景點！

適用日期至10月30日或之前。環球影城將在今個夏天舉行不同夏季限定活動，當中包括：『NO LIMIT! Summer Splash Parade』、哈利波特魔法世界10周年及【NO LIMIT! Summer Dance Night With HYBE JAPAN】！暑假準備出發去日本的大家切勿錯過！