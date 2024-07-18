熱門搜尋:
消委會 書展2024 巴黎奧運 多啦A夢 柏蔚森III 香港小姐2024 黃金海灣 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 廖孖記
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-07-18 16:00:00

著數優惠｜日本環球影城門票/Fast Pass買一送一 人均$212入園任玩超人氣夏日限定活動

分享：

著數優惠｜日本環球影城門票/Fast Pass買一送一 人均212入園任玩超人氣夏日限定活動

夏日遊日必搶！Klook推出日本環球影城門票及快速通行券買一送一優惠，7月19日早上11時及晚上9時分別開賣，想知詳請即睇內文！

日本環球影城門票買一送一

準備去大阪玩，當然不能錯過去環球影城！7月19日晚上9時正起Klook 限時優惠買一送一，只需輸入USJHKB1G1即可享買一送一，只需HK$424起（人均：HK$212，原價：HK$828）即可購買2張日本環球影城1日券票(電子票)，直接入場體驗日本環球影城60多個景點！

適用日期至10月30日或之前。環球影城將在今個夏天舉行不同夏季限定活動，當中包括：『NO LIMIT! Summer Splash Parade』、哈利波特魔法世界10周年及【NO LIMIT! Summer Dance Night With HYBE JAPAN】！暑假準備出發去日本的大家切勿錯過！

adblk5

立即預訂：請按此

大阪環球影城Fast Pass （快速通行券）買一送一

最新一輪大阪環球影城Fast Pass（快速通行券）亦將於7月19日早上11點開搶，入場日為8/21至8/31。

如果想購買入場日為9/1至9/4期間快速通行券，開搶日期及時間則為7月29日 （星期一）早上11時正

立即預訂：請按此

Klook.com