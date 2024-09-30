著數優惠｜日本過江龍拉麵店「竹麓拉麵」灣仔新店 3大限時優惠 拉麵半價！

日本過江龍拉麵店竹麓拉麵自去年底登陸香港後，分別開設中環店及將軍澳店，而近日品牌更正式登陸灣仔，帶來一系列經典美食以及3款新拉麵，分別為「雞手羽辛口胡椒湯拉麵」、「爆裂和牛沾麵」及「野菜味噌粟米拉麵」。另外店舖更有3大限時優惠，當中包括首 30 位顧客惠顧任何拉麵半價、小食買一送一等，拉麵迷一於試下佢！

「竹麓拉麵」由有30年熬湯和製麵經驗的日本傳奇拉麵大師竹麓輔創立，在台灣、澳門、紐約以及香港均設有分店。 而適逢灣仔店開幕，店家特別推出三款全新拉麵，包括「雞手羽辛口胡椒湯拉麵」、「爆裂和牛沾麵」及「野菜味噌粟米拉麵」。「雞手羽辛口胡椒湯拉麵」（$98 ，供應至 10 月 31 日）湯底以白胡椒、黑胡椒、辣椒粉、八丁味噌、白味噌和紫蘇熬煮而成，味道濃郁且帶有微辣的胡椒香氣，配上慢煮無骨雞翼，惹味之餘夠足料。「爆裂和牛沾麵」（$128）更為品牌首次在香港推出的沾麵系列打響頭炮，醬汁以日本栃木縣那須市的日谷樣黑豆味噌加入和牛熬製，香味特濃帶辣。

「竹麓拉麵」灣仔新店3大限時優惠

優惠一：由 9 月 30 日至 10 月 6 日期間，每日首 30 位顧客惠顧任何拉麵即可以半價優惠（港幣 49 元）享用半身若雞一份



優惠二：由 10 月 7 日至 11 日期間，惠顧任何拉麵即可免費獲贈黑豚肉餃子三件

優惠三：由 10 月 12 日至 16 日期間，惠顧任何拉麵即可享小食買一送一優惠

竹麓拉麵灣仔店

地址：灣仔莊士敦道 78 號 The Johnston 1 樓

電話：（852）3702 5245

營業時間：中午 12 時至晚上 10 時



竹麓拉麵中環店

地址：中環皇后大道中 93 號中環街市地下 G11 號舖

電話：（852）5596 7628

營業時間：中午 12 時至晚上 8 時 30 分

竹麓拉麵將軍澳店

地址：將軍澳澳南海岸唐俊街 23 號 Monterey Place 地庫 B03 號舖

電話：（852）9631 6217

營業時間：中午 12 時至晚上 9 時