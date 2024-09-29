著數優惠︱杏花新城秋季「運動折」 4折入手運動服飾產品！adidas/Nike/Puma/New Balance

踏入秋季，天氣逐漸清涼，最適合去做運動！杏花新城「運動折」亦於今個秋季強勢回歸，由9月30日起至10月31日，多個人氣運動品牌推出低至4折優惠，adidas、Nike、Puma、New Balance、BODYCARE、le coq sportif、NIKKO、 Timberland都有折！活動期間滿指定消費即可換取電子優惠券，更有健康推廣活動，包括免費健康檢查、多場講座及工作坊，想知詳請即睇內文了解。
4折入手人氣品牌運動單品
9月30日至10月13日期間，包括adidas精選產品買5件5折，消費滿HK$800即減HK$100，或消費滿HK$1,200減HK$150，另外，10月14日至10月31日期間，只要消費滿HK$1,000，即送指定款式背囊；人氣高爾夫球品牌le coq sportif女裝衛衣低至HK$315，男裝長袖上衣則低至$195一件；NIKKO 男裝超輕風衣低至4折；潮人必備New Balance指定貨品3件6折；Puma指定鞋款及T恤低至5折；在10月10日至10月16日期間，Nike特別舉辦清貨優惠，斷碼鞋牆享額外8折優惠；SKECHERS 10月起指定跑步鞋款2件6折，3件或以上5折；而Timberland 指定貨品買2件6折，3折則有5折；保健品牌BODYCARE則於10月1日以優惠價HK$10,680 發售痛症紓緩按摩椅。大家記得把握機會入手流行運動服飾及保健產品，切勿錯過限時精選優惠！
折上折為你慳到盡
「運動折」為你帶來至抵貨品，推薦到adidas選購整套新裝，9月30日 至 10月13日期間，店内產品買3件7折，5件5折，消費滿HK$1,000即送指定款式背囊；New Balance 指定貨品買2件7折，3件6折；Nike 斷碼鞋牆享再額外八折優惠 。配合商場消費獎賞，消費滿HK$800即享HK$300電子優惠券，輕鬆以至抵價購買新裝，由頭至腳，以全身面貌在秋季的穿搭煥然一新！
加倍獎賞 賺HK$300商場電子優惠券
活動期間，杏花新城將推出消費獎賞。MTR Mobile登記用戶可於9月30日至10月31日期間，單次消費滿HK$800或以上，並在消費日起30日內或於2024年10月31日之前，透過MTR Mobile應用程式上傳合資格的消費單據進行自助登記，成功賺取MTR分後，即可獲得HK$300的杏花新城電子優惠券一套。每位MTR Mobile登記用戶最多可獲得HK$3,000的電子優惠券。
舉辦健康推廣活動
同時為令大眾關注身心健康，杏花新城為香港大學醫學會健康委員會及香港骨質疏鬆學會提供場地贊助。10月19及20日將舉辦健康推廣活動及免費健康檢查，冀大眾正視長者常見疾病。主辦單位更邀請港大醫學院教授及醫生到場舉辦講座，亦會舉辦工作坊教授「正念瑜伽」、「太極」等等對身心有益的運動，推廣年齡友善文化，鼓勵大眾關注不同年齡人士的健康需求。
日期：2024年10月19、20日
時間：上午10時至晚上5時
時間及地點：杏花新城二樓平台及東翼地下活動場地（元氣壽司旁）