著數優惠︱杏花新城秋季「運動折」 4折入手運動服飾產品！adidas/Nike/Puma/New Balance

踏入秋季，天氣逐漸清涼，最適合去做運動！杏花新城「運動折」亦於今個秋季強勢回歸，由9月30日起至10月31日，多個人氣運動品牌推出低至4折優惠，adidas、Nike、Puma、New Balance、BODYCARE、le coq sportif、NIKKO、 Timberland都有折！活動期間滿指定消費即可換取電子優惠券，更有健康推廣活動，包括免費健康檢查、多場講座及工作坊，想知詳請即睇內文了解。

9月30日至10月13日期間，包括adidas精選產品買5件5折，消費滿HK$800即減HK$100，或消費滿HK$1,200減HK$150，另外，10月14日至10月31日期間，只要消費滿HK$1,000，即送指定款式背囊；人氣高爾夫球品牌le coq sportif女裝衛衣低至HK$315，男裝長袖上衣則低至$195一件；NIKKO 男裝超輕風衣低至4折；潮人必備New Balance指定貨品3件6折；Puma指定鞋款及T恤低至5折；在10月10日至10月16日期間，Nike特別舉辦清貨優惠，斷碼鞋牆享額外8折優惠；SKECHERS 10月起指定跑步鞋款2件6折，3件或以上5折；而Timberland 指定貨品買2件6折，3折則有5折；保健品牌BODYCARE則於10月1日以優惠價HK$10,680 發售痛症紓緩按摩椅。大家記得把握機會入手流行運動服飾及保健產品，切勿錯過限時精選優惠！

折上折為你慳到盡

「運動折」為你帶來至抵貨品，推薦到adidas選購整套新裝，9月30日 至 10月13日期間，店内產品買3件7折，5件5折，消費滿HK$1,000即送指定款式背囊；New Balance 指定貨品買2件7折，3件6折；Nike 斷碼鞋牆享再額外八折優惠 。配合商場消費獎賞，消費滿HK$800即享HK$300電子優惠券，輕鬆以至抵價購買新裝，由頭至腳，以全身面貌在秋季的穿搭煥然一新！

加倍獎賞 賺HK$300商場電子優惠券

活動期間，杏花新城將推出消費獎賞。MTR Mobile登記用戶可於9月30日至10月31日期間，單次消費滿HK$800或以上，並在消費日起30日內或於2024年10月31日之前，透過MTR Mobile應用程式上傳合資格的消費單據進行自助登記，成功賺取MTR分後，即可獲得HK$300的杏花新城電子優惠券一套。每位MTR Mobile登記用戶最多可獲得HK$3,000的電子優惠券。