為迎接四年一度的國際體壇盛事，港鐵商場杏花新城將於7月15日至9月1日舉辦「杏運Summer Fun 2024」，設有免費大型充氣水果樂園，讓小朋友盡情玩樂。商場更與設計師Ken Lo合作，展示其原創作品，並設有周末限定DIY工作坊。消費滿指定金額可獲電子優惠券及Ken Lo設計的餐具套裝，即睇內文了解詳請！

適逢暑假，綠楊坊及杏花新城分別於8月17日及18日舉辦「夏日DIY工作坊」，並邀請到專業導師教授製作色彩繽紛的編織電話繩，並配上 Ken Lo 設計的公仔吊飾，為電話繩錦上添花。活動適合5歲或以上小朋友參加，家長陪同參與，共同打造美好的親子體驗。

杏花新城、綠楊坊等七個商場將於7月15日至9月1日推出夏日消費印花賞活動。「MTR Mobile」登記用戶於指定商戶以電子貨幣單一消費滿HK$200或以上，並上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取「MTR 分」後，即可獲得港鐵商場印花1個,成功儲滿3個印花即可換領合共HK$100指定港鐵商場電子優惠券一套。

2024 年8月9日起,透過 MTR Mobile 以 1000 MTR 分換領工作坊電子入場券乙張。數量有限，先到先得！

此外，於杏花新城亦推出換領禮品活動，於餐飲食肆及所有零售類別參與商戶

以電子貨幣單一消費滿HK$200或以上，並透過「MTR Mobile」上傳合資格消費單據自助登記及成功賺取「MTR 分」，以及於推廣期內累積消費金額滿HK$2,000，即可換領由 Ken Lo 設計的精美餐具套裝一套，便攜又實用。

限時折扣優惠一折起

杏花新城將於活動期間推出限時折扣優惠，低至一折起。超過30個人氣運動服裝品牌，Nike、adidas、new balance等將提供限時優惠。Nike指定日子全場產品折後滿HK$1,088額外再75折；adidas 指定貨品買3件可享75折，買4件6折；new balance精選貨品買2件可享額外8折，買3件額外7折；le coq sportif服裝低至5折；Timberland兩件產品4折，購物滿HK$1,200再9折；accuratesports的Oakley眼鏡款式低至7折；Visual Plus指定太陽眼鏡低至6折；餐飲食肆優惠更有安南越式牛肉粉堂食消費滿HK$100，則可以半價換購小食一份；天仁茗茶乳酪系列每杯減 HK$3；Ingrid Millet 新客戶可以優惠價HK$380(原價 HK$6,800)享用深內溶脂身體療程一次，萬勿錯過多重消費驚喜！