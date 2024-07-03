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生活
2024-07-03 15:30:26

著數優惠｜東京燒肉專門店「燒肉 LIKE」香港開第20分店 招牌牛五花套餐低至$45 遊戲送雙人日本來回機票

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著數優惠｜東京燒肉專門店「燒肉 LIKE」香港開第20分店 招牌牛五花套餐低至$45 遊戲送雙人日本來回機票

著數優惠｜東京燒肉專門店「燒肉 LIKE」香港開第20分店 招牌牛五花套餐低至$45 遊戲送雙人日本來回機票

來自日本東京的一人燒肉專門店「燒肉 LIKE」日前於新蒲崗 Mikiki 商場開設香港區第20分店，同時更特別推出一連串精彩驚喜優惠及活動，全線分店一連三星期推出每星期一款低至$45的限定皇牌套餐，CP值高！另外品牌更在官方 Instagram 舉辦「燒肉 LIKE I E 燒肉大決闘！」，玩遊戲即可有機會嬴雙人日本來回機票，下文即睇詳情！

一連三星期全線分店低至$45 歎皇牌套餐

「燒肉 LIKE」將於 7 月 2 日至 21 日一連三星期於全線 20 間分店為大家帶來多 款低至港幣$45 的驚喜優惠套餐，一人都可以歎盡豐富燒肉盛宴！

適用分店

優惠日期

優惠詳情

全線分店

第一週

202472日至77

$45/$65優惠價享用「牛五花套餐」(100g/200g)

配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律

（原價：$52/$86

全線分店

第二週

202478日至714

$45/$65優惠價享用「豬五花腩套餐(100g/200g)

配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律

（原價：$55/$85

全線分店

第三週

2024715日至721

$45/$65優惠價享用「雞腿肉套餐」(100g/200g)

配白飯、和風湯及泡菜或迷你沙律

（原價：$57/$89
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「燒肉LIKE」官方IG遊戲  投票留言嬴日本來回機票！

「燒肉LIKE」將於7月2日至31日在官方Instagram（@yakinikulikehk）舉辦以MBTI為主題的「燒肉LIKE I．E 燒肉大決闘！」有獎遊戲，大家只需根據自己的MBTI個性特質於指定活動帖文投票並留言，就有機會獲得「燒肉LIKE」神秘優惠碼，以及贏取來回日本的機票！遊戲詳情請密切留意「燒肉LIKE」官方Instagram的最新公佈。

「燒肉LIKE I．E 燒肉大決闘！」活動詳情
活動日期：2024年7月2日至7月31日下午11時59分
獎品^：
【大獎】雙人日本來回機票（名額2位）
【投票及指定留言】「燒肉LIKE 優惠碼」（可於指定日期內堂食時使用）
活動連結：稍後公布，請留意「燒肉LIKE」官方Instagram

^受細則及條款約束，如有爭議，「燒肉LIKE」香港保留最終之決定權。