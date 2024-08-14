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2024-08-14 17:30:00

著數優惠｜樂天皇朝推期間限定榴槤小籠包 銅鑼灣店開張7折優惠 打卡送新加坡來回機票

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著數優惠｜樂天皇朝推期間限定榴槤小籠包 銅鑼灣店開張7折優惠 打卡送新加坡來回機票

著數優惠｜樂天皇朝推期間限定榴槤小籠包 銅鑼灣店開張7折優惠 打卡送新加坡來回機票

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為慶祝樂天皇朝銅鑼灣分店重新開業，推出開張7折優惠，更有期間限定榴槤小籠包。完成指定打卡更有機會獲得雙人新加坡來回機票，即睇詳情！

樂天皇朝銅鑼灣利舞臺店自2014年開業至今，最近重新裝修，並由利舞臺6樓搬至16樓。為慶祝隆重開幕，由2024816日至820日期間堂食主餐牌7折。此外更特意再推榴槤小籠包，於2024821日至913日期間到各分店均可以嚐鮮價$48/6(原價$98)品嚐。

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此外，於Instagram完成指定打卡動作，小編會選出6位最別出心裁的帖文，即有機會獲得雙人新加坡來回機票(1位名額)$500樂天餐飲集團現金券(5位名額)

參加方法：

Step 1：追蹤@paradisegrouphk IG專頁

Step 2：參加賬戶需為公開賬戶

Step 3：到訪樂天皇朝享用榴槤小籠包及拍下照片

Step 4：分享於樂天皇朝榴槤忘返用餐體驗，標註 @paradisegrouphk，並上傳該照片至IG Story/post

Step 5：讚好【榴槤忘返 打卡送你新加坡雙人來回機票】活動帖文，並在活動帖文留言【參與完畢】及標註2位好友

公佈日期：20249176:00PM

樂天皇朝銅鑼灣店

地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場16A號舖

電話：(852) 2177 7873

營業時間：每日11:30am-10:30pm

活動詳情

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