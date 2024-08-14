著數優惠｜樂天皇朝推期間限定榴槤小籠包 銅鑼灣店開張7折優惠 打卡送新加坡來回機票

為慶祝樂天皇朝銅鑼灣分店重新開業，推出開張7折優惠，更有期間限定榴槤小籠包。完成指定打卡更有機會獲得雙人新加坡來回機票，即睇詳情！

樂天皇朝銅鑼灣利舞臺店自2014年開業至今，最近重新裝修，並由利舞臺6樓搬至16樓。為慶祝隆重開幕，由2024年8月16日至8月20日期間堂食主餐牌7折。此外更特意再推榴槤小籠包，於2024年8月21日至9月13日期間到各分店均可以嚐鮮價$48/6粒(原價$98)品嚐。

此外，於Instagram完成指定打卡動作，小編會選出6位最別出心裁的帖文，即有機會獲得雙人新加坡來回機票(1位名額)或$500樂天餐飲集團現金券(5位名額)。 參加方法： Step 1：追蹤@paradisegrouphk IG專頁 Step 2：參加賬戶需為公開賬戶 Step 3：到訪樂天皇朝享用榴槤小籠包及拍下照片 Step 4：分享於樂天皇朝榴槤忘返用餐體驗，標註 @paradisegrouphk，並上傳該照片至IG Story/post Step 5：讚好【榴槤忘返 打卡送你新加坡雙人來回機票】活動帖文，並在活動帖文留言【參與完畢】及標註2位好友 公佈日期：2024年9月17日6:00PM 樂天皇朝銅鑼灣店 地址：銅鑼灣波斯富街99號利舞臺廣場16樓A號舖 電話：(852) 2177 7873 營業時間：每日11:30am-10:30pm 活動詳情