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生活
2024-05-30 18:40:39

著數優惠｜淮揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！開幕限定優惠 免費送小籠包/上海煙燻脆皮雞/$100現金券

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著數優惠｜淮揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！開幕限定優惠 免費送小籠包/上海煙燻脆皮雞/$100現金券

著數優惠｜淮揚菜館「御・家上海」6月進駐康城！開幕限定優惠 免費送小籠包/上海煙燻脆皮雞/$100現金券

淮揚菜館「御・家上海」在6月7 日於將軍澳The LOHAS康城開設全新分店，新店除了保留經典美味，祖籍揚州的行政總廚欒華宏師傅和團隊亦帶來多款新菜式，如蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁等，令人十分期待！另外為慶祝新店開業，餐廳更有推出多重限時優惠，包括免費送小籠包、上海煙燻脆皮雞等，消費滿額可獲贈$100現金券，附近街坊切勿錯過！

「御・家上海」康城全新分店

「御・家上海」為品牌「家上海」的延伸，在全港合共4間分店，主打正宗地道的淮揚美饌，開業以來一直口碑不俗，淮揚五福拼盤、脆煎灌湯小籠包、麵醬毛豆年糕炒青蟹、上海煙燻脆皮雞等都是招牌貨。馳名招牌菜式以外更有全新菜式鮮味登場，如大廚悉心設計的蘇式東坡肉、砂鍋燉牛面頰肉、甜豆火丁蝦仁、素雞拌萵筍、蟹肉扒菜苗等。
於開幕首三天(6月7至9日期間)餐廳特別推出限時優惠，凡堂食惠顧任何食品，兩位可免費獲贈金牌小籠包一客（六件），四位或以上可獲贈上海煙燻脆皮雞（半隻）；另惠顧任何套餐可免茶芥收費（下午茶套餐除外）。於午市堂食消費每滿$300 可獲贈$100 現金券乙張，滿$600 可獲兩張；晚市堂食消費每滿$400 則可獲贈$100 現金券乙張，滿$800 可獲兩張，留待下次用餐時使用。如果想在家品嚐美味菜式，餐廳設外賣自取 85 折優惠。優惠期有限，喜歡淮揚系的朋友不妨一試！

*不可與其他優惠同時使用

御・家上海 康城分店
地址：將軍澳 The LOHAS 康城 3 樓 333 號舖
電話：2811 1957/ 9335 7883
營業時間：
早市 – 每日 9:30am – 11:30am (最後點菜時間: 11:15am)
午市及下午茶 – 每日 11:30am – 5:00pm (最後點菜時間: 4:30pm) 
晚市 – 每日 5:30pm – 11:00pm (最後點菜時間: 10:00pm)

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