著數優惠｜港麗酒店懷歐敘「味遊歐陸」周日香檳早午餐 6月四人同行爸爸免費

香港港麗酒店歐陸餐廳「懷歐敘」最近加強了「味遊歐陸」周日早午餐陣容，自助餐區擴展至整個8樓全層，客人可吃盡意大利、奧地利、法國、德國、瑞士及希臘等多國歐洲及地中海特色美饌，選擇超級豐富！6月份更特設爸爸專屬優惠，四位成人惠顧，其中一位爸爸免費，父親節慶祝夠盡興！

文、攝：Vera Gee

龍蝦虎蝦彈牙鮮甜 記者上星期日前來試食，頭號焦點當然是海鮮專區，波士頓龍蝦、龍蝦鉗、鱈場蟹腳、虎蝦、青口源源不絕供應。沒料到龍蝦、龍蝦鉗和虎蝦均肉質結實彈牙，仍保留點點鮮甜，不像一般自助餐的凍海鮮般只有一股重雪味。海鮮料理專區提供多款醃製三文魚、芝麻火炙吞拿魚、柑橘劍魚、阿拉斯加蟹肉配熱情果、地中海海鮮沙律等，調味頗開胃。

即煮手工意粉＋芝士輪粗管麵 Live station相當精彩，由廚師即煮手工意粉，可自選卡邦尼汁、肉醬、香蒜辣椒或忌廉汁，自家製作的意粉吃出重蛋香，鮮活煙韌帶嚼勁。旁邊放了巴馬臣芝士輪，廚師將粗管麵放在芝士輪上拌勻，沾上惹味芝士香。芝士控一定要品嘗烤熱溶Raclette芝士，佐薯仔吃芝香濃厚。廚師也現場即煎法式小圓餅，配幼滑唧花法國鵝肝醬。



任食烤牛扒＋法國燒春雞

自助專區更可任食白酒煮青口、瑞典肉丸、希臘羊肉千層茄子、24個月西班牙風乾火腿配哈密瓜、法國凍批、意大利水牛芝士、法國及德國等地的軟硬芝士及歐陸式前菜。即切烤肉區有澳洲Prime Rib牛扒、法國燒春雞、以brioche(法式奶油包)包裹的巨型德國豬肉腸，此腸坊間少見，重肉味。整體熱食味道不俗，吃勻已很飽肚！

歐陸主菜有特色 蛋類為主的龍蝦龍蒿奄列、牛油果水煮蛋農夫包、三文魚蛋餅均由專人奉上。全新的主菜可選普羅旺斯烤羊小排、蘇黎世風味小牛肉片配薯餅、德國炸豬扒、意式紙包比目魚、海鮮燴飯等其中一款。最後奉上三款精緻甜品組成的拼盤，還有柔軟帶蛋香的招牌法式梳乎厘，記者吃罷飽到上心口直至翌日早上！

任飲巴黎之花特級法國香檳 難得3小時的早午餐已包無限暢飲巴黎之花特級法國香檳、意大利托斯卡納白酒、法國布根地紅酒、甜酒、砵酒、生啤，以及調酒師精心調配的雞尾酒，趁生日、父親節、拍拖結婚周年紀念慶祝就啱晒！