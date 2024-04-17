著數優惠｜無印良品MUJI week2024限定商品9折優惠！會員額外再9折

MUJI優惠2024｜無印良品又有優惠啦！由4月19日起至4月28日，無印良品將舉行「無印良品週間 MUJI week」，為感謝會員一直以來的支持。優惠將於全線香港店舖及香港官方網上商店舉行，店內提供多款商品優惠，MUJI passport (香港版) 手機app會員更可享全店購物或餐飲消費額外9折優惠，即睇內文詳情去掃貨啦！

為感謝會員的支持，「無印良品週間 MUJI week」將於2024年4月19日至28日期間，於全線香港店舖及香港官方網上商店舉行。優惠期內，MUJI passport (香港版) 手機app會員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外九折優惠；店內同時提供多項限定商品優惠，涵蓋多款春夏服飾、收納用品、家居用品及食品等，讓你以優惠價格選購各種春夏生活用品，令生活更舒適。

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Café&Meal MUJI 餐飲優惠 會員專享全日九折

健康生活源自均衡飲食。Café&Meal MUJI以「天然健康的原味料理」為概念，選用多種季節食材，配合簡單調味，提供多款主食及輕食料理選擇；讓你可按飲食習慣、營養所需及用餐人數，每天選擇不同款式的料理，同時享受食材原來的天然美味。

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