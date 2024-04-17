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生活
2024-04-17 08:00:00

著數優惠｜無印良品MUJI week2024限定商品9折優惠！會員額外再9折

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著數優惠｜無印良品MUJI week限定商品9折優惠！會員額外再9折

著數優惠｜無印良品MUJI week限定商品9折優惠！會員額外再9折

MUJI優惠2024｜無印良品又有優惠啦！由419日起至428日，無印良品將舉行「無印良品週間 MUJI week」，為感謝會員一直以來的支持。優惠將於全線香港店舖及香港官方網上商店舉行，店內提供多款商品優惠，MUJI passport (香港版) 手機app員更可享全店購物或餐飲消費額外9折優惠，即睇內文詳情去掃貨啦！

無印良品週間 MUJI week

無印良品週間 MUJI week

為感謝會員的支持，「無印良品週間 MUJI week」將於2024419日至28日期間，於全線香港店舖及香港官方網上商店舉行。優惠期內，MUJI passport (香港版) 手機app員專享全店購物或Café&Meal MUJI餐飲消費額外九折優惠；店內同時提供多項限定商品優惠，涵蓋多款春夏服飾、收納用品、家居用品及食品等，讓你以優惠價格選購各種春夏生活用品，令生活更舒適。

無印良品MUJI會員專享九折優惠

MUJI passport (香港版) 手機app會員於無印良品購物或於Café&Meal MUJI餐飲消費專享額外九折，優惠適用於正價及折扣商品。店內同時提供多項限定商品優惠，讓顧客以優惠價格選購各種春夏生活用品，會員消費更可專享折上折優惠。

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▼即睇MUJI限定商品優惠

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Café&Meal MUJI餐飲優惠 會員專享全日九折

健康生活源自均衡飲食。Café&Meal MUJI以「天然健康的原味料理」為概念，選用多種季節食材，配合簡單調味，提供多款主食及輕食料理選擇；讓你可按飲食習慣、營養所需及用餐人數，每天選擇不同款式的料理，同時享受食材原來的天然美味。

全新季節餐目、甜點及飲品現已推出，為你帶來多樣化全日餐飲選擇。於「無印良品週間 MUJI week」舉行期間，會員更專享餐飲消費額外九折優惠。

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Café&Meal MUJI餐飲優惠 — MUJI passport會員專享全日九折 外賣軟雪糕 (細杯裝) (開心果脆宇治抺茶軟雪糕 / 開心果脆牛奶軟雪糕) 會員價低至$16 梳乎厘奄列 會員價低至$89 四品料理套餐 會員價低至$107 混合口味英式鬆餅 (3件) (腰果英式鬆餅 / 抺茶英式鬆餅 / 咖啡杏仁英式鬆餅) 季節甜點 會員價低至$44 季節特飲 會員價低至$38
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