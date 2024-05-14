著數優惠｜珠海五星級橫琴凱悅酒店49折！人均$274起連早餐+午市任食套餐＋送國家地理探險家中心套票

去中國玩只係識返深圳？今次推介大家去遠少少，去澳門玩完去埋珠海，不用半小時就能抵達。現在預訂入住珠海橫琴凱悅酒店，可享低至 49 折優惠，人均$274起，包自助早餐及午市任點任食套餐，仲會送你國家地理探險家中心套票，超級抵玩，即睇內文優惠詳情！

珠海橫琴凱悅酒店，由香港麗新集團管理，酒店毗鄰橫琴口岸，24 小時通關澳門。 從澳門 出發不用半小時就能抵達橫琴。酒店是大型旅遊娛樂綜合體「創新方」的重要組成部分。酒店擁有 493 間客房， 6 家極具風格的特色餐廳與 roof top 酒吧 180 渡，健身中心的室內外雙泳池及貼心水療服務，讓您時刻放鬆身心。從澳門出發不用半小時就能抵達橫琴 #創新方，一個吃喝玩樂度假綜合體，讓你玩足 2 日 1 夜 Staycation 放電

交通（從香港出發前往酒店）

搭乘粵港澳直通巴士

由香港市區直達橫琴創新坊，約 HK$150/位 起。

搭乘金巴到港珠澳大橋珠海橫琴口岸（約 40 分鐘），再搭乘的士約 10 分鐘車程到達酒店

珠海高速客輪（約 70 分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士約 15 分鐘車程到達酒店

*尊享飯店往返長隆海洋王國、港珠澳大橋口岸（途徑橫琴口岸）接駁巴士

鄰近好去處

國家地理探險家中心（預訂門票）：位於珠海橫琴創新方 3 樓，帶來獨特的沉浸式娛樂 學習體驗。國家地理探險家中心是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心，15 種精心打造的多媒體沉浸式體驗，以探險自然和科學為基礎，透過先進的 VR 和 AR 等高科技互動設備，提供一場真正的家庭冒險體驗之旅。

珠海長隆橫琴灣水世界 （預訂門票）：佔地面積約 12,000 平方米，包括設施先進的室 內和戶外嬉水游樂區。客人更可近距離觀看可愛海豚，擁有一段難忘的美好回憶。

珠海長隆宇宙飛船 （預訂門票）：集地球萬般生態景觀、外太空奇幻場景、稀有海洋生 物保育、生態環保科普、大型節目演繹、互動遊樂設施體驗、特色餐飲和主題商品銷售 等功能於一體的超大型室內主題樂園 。

珠海長隆海洋王國門票 （預訂門票）：全面整合珍稀的海洋動物、頂級的遊樂設備和新 奇的大型演藝區，致力於打造世界頂級、規模最大、遊樂設施最豐富，且最富有想像力 的海洋動物主題休閒公園。