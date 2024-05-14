著數優惠｜珠海五星級橫琴凱悅酒店49折！人均$274起連早餐+午市任食套餐＋送國家地理探險家中心套票

去中國玩只係識返深圳？今次推介大家去遠少少，去澳門玩完去埋珠海，不用半小時就能抵達。現在預訂入住珠海橫琴凱悅酒店，可享低至 49 折優惠，人均$274起，包自助早餐及午市任點任食套餐，仲會送你國家地理探險家中心套票，超級抵玩，即睇內文優惠詳情！
珠海橫琴凱悅酒店，由香港麗新集團管理，酒店毗鄰橫琴口岸，24 小時通關澳門。 從澳門 出發不用半小時就能抵達橫琴。酒店是大型旅遊娛樂綜合體「創新方」的重要組成部分。酒店擁有 493 間客房， 6 家極具風格的特色餐廳與 roof top 酒吧 180 渡，健身中心的室內外雙泳池及貼心水療服務，讓您時刻放鬆身心。從澳門出發不用半小時就能抵達橫琴 #創新方，一個吃喝玩樂度假綜合體，讓你玩足 2 日 1 夜 Staycation 放電
交通（從香港出發前往酒店）
- 搭乘粵港澳直通巴士
- 由香港市區直達橫琴創新坊，約 HK$150/位 起。
- 搭乘金巴到港珠澳大橋珠海橫琴口岸（約 40 分鐘），再搭乘的士約 10 分鐘車程到達酒店
- 珠海高速客輪（約 70 分鐘）到珠海九州港，再搭乘的士約 15 分鐘車程到達酒店
*尊享飯店往返長隆海洋王國、港珠澳大橋口岸（途徑橫琴口岸）接駁巴士
鄰近好去處
國家地理探險家中心（預訂門票）：位於珠海橫琴創新方 3 樓，帶來獨特的沉浸式娛樂 學習體驗。國家地理探險家中心是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心，15 種精心打造的多媒體沉浸式體驗，以探險自然和科學為基礎，透過先進的 VR 和 AR 等高科技互動設備，提供一場真正的家庭冒險體驗之旅。
珠海長隆橫琴灣水世界 （預訂門票）：佔地面積約 12,000 平方米，包括設施先進的室 內和戶外嬉水游樂區。客人更可近距離觀看可愛海豚，擁有一段難忘的美好回憶。
珠海長隆宇宙飛船 （預訂門票）：集地球萬般生態景觀、外太空奇幻場景、稀有海洋生 物保育、生態環保科普、大型節目演繹、互動遊樂設施體驗、特色餐飲和主題商品銷售 等功能於一體的超大型室內主題樂園 。
珠海長隆海洋王國門票 （預訂門票）：全面整合珍稀的海洋動物、頂級的遊樂設備和新 奇的大型演藝區，致力於打造世界頂級、規模最大、遊樂設施最豐富，且最富有想像力 的海洋動物主題休閒公園。
【KKday 快閃限量搶–6 折】入住凱悅客房連自助早餐及雙人午市任點任食套餐
KKday 優惠：星期日至五 HK$905/晚 （原價: HK$1,499/晚）
最多 2 位成人及 1 位小童入住，每晚只須 HK$301.7/位（已包括 10%服務費）
- 入住凱悅客房一晚
- 享悅中餐廳雙人午市任點任食套餐一份
- 送國家地理探險家中心套票
5 月 15 日 至 6 月 14 日： 星期日至五入住 HK$905/晚，星期六入住 HK$1,045/晚，6 月 8 -9 日 HK$1,283/晚
6 月 15 日至 7 月 9 日：
星期日至五入住 HK$1,078/晚，星期六入住 HK$1,229/晚，6 月 29 - 30 日 HK$1,456/晚 7 月 10 日至 8 月 20 日：星期日至四入住 HK$1,294/晚，星期五及六入住 HK$1,456/晚
立即預訂
【KKday 快閃限量搶–62 折】入住凱悅客房連自助早餐及國家地理探險家中心套票
KKday 優惠: 星期日至五 HK$905/晚 （原價: HK$1,458/晚）
最多 2 位成人及 1 位小童入住，每晚只須 HK$301.7/位（已包括 10%服務費）
- 入住凱悅客房一晚
- 退房日享用 2 大 1 小自助早餐
- 國家地理探險家中心套票
5 月 15 日 至 6 月 14 日：星期日至五入住 HK$905/晚，星期六入住 HK$1,045/晚，6 月 8 -9 日 HK$1,283/晚
6 月 15 日至 7 月 9 日：
星期日至五入住 HK$1,078/晚，星期六入住 HK$1,229/晚，6 月 29 - 30 日 HK$1,456/晚 7 月 10 日至 8 月 20 日：星期日至四入住 HK$1,294/晚，星期五及六入住 HK$1,456/晚
立即預訂
【KKday 快閃限量搶–6 折】入住凱悅客房連自助早餐及雙人下午茶
KKday 優惠: 星期日至五 HK$905/晚 （原價: HK$1,499/晚）
最多 2 位成人及 1 位小童入住，每晚只須 HK$301.7/位（已包括 10%服務費）
- 入住凱悅客房一晚
- 退房日享用 2 大 1 小自助早餐
- 入住日享用大廳酒廊雙人下午茶一份
星期日至五入住 HK$905/晚，星期六入住 HK$1,045/晚，6 月 8 -9 日 HK$1,283/晚
5 月 15 日 至 6 月 14 日：
星期日至五入住 HK$905/晚，星期六入住 HK$1,045/晚，6 月 8 -9 日 HK$1,283/晚
6 月 15 日至 6 月 23 日：星期日至五入住 HK$1,078/晚，星期六入住 HK$1,229/晚
6 月 24 日至 7 月 9 日： 星期日至四入住 HK$1,132/晚，星期五及六入住 HK$1,294/晚，6 月 29 - 30 日 HK$1,456/晚
立即預訂
【KKday 快閃限量搶–49 折】入住嘉賓軒客房連自助早餐、嘉賓軒全日任飲、歡樂時光及國 家地理探險家中心套票
KKday 優惠: 星期日至五 HK$1,078/晚 （原價: HK$2,214/晚）
最多 2 位成人及 1 位小童入住，每晚只須 HK$359.3/位（已包括 10%服務費）
- 入住嘉賓軒客房一晚
- 退房日享用 2 大 1 小自助早餐
- 雙人嘉賓軒行政禮遇，全日享用飲品（11:00 – 20:00）及歡樂時光（17:30 – 19:30）
- 送國家地理探險家中心套票
星期日至五入住 HK$1,078/晚，星期六入住 HK$1,186/晚，6 月 8 -9 日 HK$1,510/晚
6 月 15 日至 6 月 23 日：星期日至五入住 HK$1,251/晚，星期六入住 HK$1,391/晚
6 月 24 日至 7 月 9 日： 星期日至五入住 HK$1,348/晚，星期六入住 HK$1,510/晚，6 月 29 – 30 日 HK$1,672/晚
7 月 10 日至 8 月 20 日：星期日至四入住 HK$1,510/晚，星期六入住 HK$1,672/晚
立即預訂
【KKday 十週年限定】預訂指定產品，輸入優惠碼「KKD10HK」即減 US$10（即 HK$78）
優惠期 (預訂期) : 2024 年 5 月 14 日 21:00 至 5 月 20 日 23:59
入住日期：2024 年 5 月 15 日至 6 月 15 日
地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295