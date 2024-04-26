著數優惠｜百佳全新原創角色 「佳蛋仔」與「百便星」消費滿額送$15現金優惠券 即睇平通佳換購優惠！

百佳超級市場屹立香港50多年，近日正式宣布品牌新角色「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」，請來著名電台DJ林海峰靚聲演出，為品牌注入新元素！另外亦換上全新口號「百種方便，佳品超值」，為客人帶來連串限定優惠，包括消費滿額送$15現金優惠券，即睇著數優惠詳情！

百佳全新原創角色 「佳蛋仔」與「百便星」

百佳特別製作「佳蛋仔」和「百便星」的動畫短片，請來著名電台DJ林海峰聲演配音，配上耳熟能詳的百佳經典音樂，以突顯活力充沛的品牌新形象。動畫以外，「佳蛋仔」及「百便星」也會以不同形式在百佳及旗下門市登場！「佳蛋仔」與「百便星」將會肩負宣傳重任，向大眾傳遞「百種方便，佳品超值」之品牌承諾：百佳會繼續積極研發獨家新品，並嚴選世界各地好物，務求讓顧客透過百佳無縫的O+O (線下及線上) 購物平台，隨時隨地輕鬆購買超值產品，享受非凡的購物體驗。