香港人熱愛旅遊，一個好的行李箱質素絕對減省旅途中不少煩惱。百佳現聯乘日本時尚及家居生活品牌CICIBELLA，獨家推出多款超輕量人氣行李箱，只需儲滿指定印花，即可低至23折換購行李箱，即睇內文了解詳請。

百佳印花23折換購日本人氣CICIBELLA行李箱

易賞錢會員於全線香港或澳門百佳及旗下超級市場門市或PNS網購，於電子印花派發日期內每購買滿$50，即可獲贈電子印花1個。儲滿20個電子印花，即可加指定金額換購CICIBELLA行李箱一個，換購價低至23折，助你輕便起動無憂之旅！

CICIBELLA行李箱以日式簡約設計配以型格選色，加上一系列實用功能配置，為你打造一趟舒適時尚之旅。CICIBELLA行李箱共設20吋、24吋及28吋三款尺寸選擇，無論是短途、中長途旅行或出差都十分方便，絕對是行李箱的首選！

產品特色

三段式伸縮拉桿設計：讓你配合身高隨意調節。

超靜音360度旋轉雙排輪腳配置：助你時刻輕鬆移動。

內籠多層次網格收納設計：最大限度地提升空間利用率，方便分類收納。

摺疊杯架和購物袋掛鉤：讓你真正解放雙手，自由投入各項精彩行程。

隱藏式USB充電口（僅限20吋行李箱）：方便你在旅途中為電子設備充電。

電子印花派發日期：2024年7月12日至2024年9月26日

產品換購日期：2024年7月12日至2024年10月3日