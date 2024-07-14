香港人熱愛旅遊，一個好的行李箱質素絕對減省旅途中不少煩惱。百佳現聯乘日本時尚及家居生活品牌CICIBELLA，獨家推出多款超輕量人氣行李箱，只需儲滿指定印花，即可低至23折換購行李箱，即睇內文了解詳請。
百佳印花23折換購日本人氣CICIBELLA行李箱
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CICIBELLA行李箱以日式簡約設計配以型格選色，加上一系列實用功能配置，為你打造一趟舒適時尚之旅。CICIBELLA行李箱共設20吋、24吋及28吋三款尺寸選擇，無論是短途、中長途旅行或出差都十分方便，絕對是行李箱的首選！
產品特色
- 三段式伸縮拉桿設計：讓你配合身高隨意調節。
- 超靜音360度旋轉雙排輪腳配置：助你時刻輕鬆移動。
- 內籠多層次網格收納設計：最大限度地提升空間利用率，方便分類收納。
- 摺疊杯架和購物袋掛鉤：讓你真正解放雙手，自由投入各項精彩行程。
- 隱藏式USB充電口（僅限20吋行李箱）：方便你在旅途中為電子設備充電。
電子印花派發日期：2024年7月12日至2024年9月26日
產品換購日期：2024年7月12日至2024年10月3日
再度推出「佳抵會員價」計劃 1000款生活必需品抵價不變 精選產品低至7折
百佳於今年4月首度推出「佳抵會員價」計劃，鎖定500款生活必需品，連續兩個月以優惠價格發售，深受市民歡迎。由即日起，百佳宣佈加碼，繼續與市民同行，超過1000款生活必需品，以固定價格發售。易賞錢會員可以於全線香港或澳門百佳及旗下超級市場門市或PNS網購購買，精選產品更可享低至7折優惠。百佳保證相關產品於2024年9月30日前價格不變，讓市民購買心水產品。立即登記成為易賞錢會員，以超筍價格購入各種日常必需品！
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