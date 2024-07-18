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2024-07-18 18:00:00

著數優惠｜百佳「全民佳攞獎」大派百萬元禮品 必中抽獎贏取好車/過萬元健身會藉/百佳禮劵

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著數優惠｜百佳「全民佳攞獎」大派百萬元禮品 必中抽獎贏取好車/過萬元健身會藉/百佳禮劵

巴黎奧運即至，為迎接是次體壇盛事，百佳超級市場亦推出了一項令人振奮的「全民佳攞獎」大抽獎活動，20多萬份獎品總值超過$100萬，保證人人即抽即中，令奧運氣氛更為熾熱！想知抽獎詳請，即睇內文了解更多！

百佳「全民佳攞獎」獎品總值超過$100萬，其中大獎比亞迪ATTO 3汽車 (價值 $238,000) (共1份)、二獎6個月通行香港所有PURE Yoga及PURE Fitness (價值 $13,794) (共4份)、三獎百佳禮券 (價值 $1,000) (共12份) 等，總共準備了超過20萬份獎品，保證人人即抽即中！

參加方式亦非常簡單，由7月19日起至8月15日活動期間，只要是易賞錢會員，於香港全線百佳、旗下門市或PNS網購，單次購物滿$50或以上，憑有效購物收據正本或電子收據截圖，登入至指定網站進行登記，即可獲得一次抽獎機會。

此外，百佳還加碼送上額外抽獎機會，只要購買每週指定品牌產品，或在PNS網購單次購物滿$50，就能額外獲得抽獎機會。單次交易最高可獲3次抽獎機會！詳細的每週指定品牌產品資訊，可以關注香港百佳超級市場的Facebook專頁或店內宣傳品。

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符合抽獎資格收據之有效日期：2024年7月19日至2024年8月15日

抽獎登記日期：2024年7月19日至2024年8月22日

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